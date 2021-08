Музика и Велика Британија: Преминуо бубњар Ролингстонса Чарли Вотс

Као љубитељ џез музике, Вотс је помогао бенду да заједно са Битлсима 1960-их година приближи рокенрол широј публици и учествовао је у стварању легендарних песама (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Get Off My Cloud, Sympathy for the Devil.