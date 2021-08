Музика: Чарли Вотс - суптилна величина бубњара Ролингстонса

Марк Севиџ

ББЦ музички новинар

Пре 8 минута

Аутор фотографије, Reuters Потпис испод фотографије, Чарли Вотс је био чврста, поуздана осовина Ролингстонса

Једне ноћи 1984. године, Мик Џегер је починио грешку.

Урађен у амстердамском хотелу, фронтмен Стонса позвао је телефоном собу Чарлија Вотса и питао: „Где је мој бубњар?".

Двадесет минута касније, Вотс се појавио на вратима, скоцкан у свечаном оделу, глатко обријан и намирисан. „Да ме више никад ниси назвао својим бубњарем", рекао је Џегеру.

„Ти си мој певач."

Према мемоарима Кита Ричардса из 2010. године, Вотс је тада подигао Џегера за ревере и „звекнуо га десним крошеом".

„Мик је пао назад на сребрни послужавник са димљеним лососом на столу и почео да клизи ка отвореном прозору и каналу испод њега."

Био је то редак излив осећања обично неуздрманог бубњара, који је одбацио екстравагантни начин живота колега типичан за шоубизнис.

Чак и кад је средином осамдесетих поклекао под зависношћу од дрога, Вотс је то учинио са карактеристичним стилом - решио се свих својих порока одједном, након што је сломио чланак док је ишао по боцу у властити вински подрум.

„Имао сам заказан џез концерт код Ронија Скота за шест недеља и то ми је отворило очи колико сам ниско пао", испричао је он за Гардијан 2000. године.

„Престао сам са свим - да пијем, пушим, дрогирам се, све то, све одједном. Само сам помислио: 'Е, сад је било стварно доста.'"

Био је једнак стоик и по питању успеха са Ролингстонсима - које је једном описао као „пет година рада и 20 година дружења".

Али Вотсов допринос бенду био је кључан.

Његов џезом инспирисани свинг давао је песмама Стонса њихову дрчност, гурајући и вукући ритам, остављајући сасвим довољно места за Џегерово ласцивно отезање.

У песмама као што су „Honky Tonk Women" и „Brown Sugar" створио је неке од најјачих ритмова у рокенролу, а изоловани снимак бубња из „Gimme Shelter" чисто је мајсторство у прецизности и музикалности.

„Баш као Миков глас или Китова гитара, Чарлијев звук добоша су Ролингстонси", написао је једном Брус Спрингстин.

„Кад Мик отпева: 'То је само рокенрол, али ја га волим', Чарли вам отпозади демонстрира зашто!".

И док свет покушава да се избори са тужном вешћу о његовој смрти у 80. години, ево неких од његових најбољих момената из опуса Стонса.

1) Get Off Of My Cloud

Вотс никад није био разметљиви бубњар - али његова пропулзивна снага представља кичму песме „Get Off Of My Cloud", петог хита број један заредом за Стонсе у Великој Британији.

Он песму отвара тврдим обрасцем „ударац-прелаз" који практично понавља три чиста минута успут ниједном не посуставши.

То је подвиг издржљивости који песму одржава у непрекидном, узбудљивом покрету.

2) Honky Tonk Women

У младости је Вотс сањао да постане џез бубњар, али никада није видео превелику разлику између прве љубави и рок музике која га је прославила.

„Шта је џез?", запитао је он часопис Модерн драмер 1981. године.

„Првобитно, била је то превасходно плесна музика. Рокенрол је плесна музика."

Његов грациозни ритам вођен крављим звоном у „Honky Tonk Women" из 1969. године једна је од Вотсових најплеснијих бубњарских деоница.

Он чак појача темпо у последњем рефрену да би заиста запалио плесни подијум.

Да све буде занимљивије, у кравље звоно не удара сам Вотс већ продуцент Стонса Џими Милер - а бенд на концерту никад није успео да реконструише његов благо промашени увод.

„Увод у 'Honky Tonk Women' никад нисмо одсвирали уживо онако као што је на плочи", рекао је Вотс у књизи Према Ролингстонсима.

„То Џими удара у кравље звоно и или он улети у погрешном тренутку или ја - али Кит улети у правом и то учини да читава ствар функционише.

„То је једна од оних ствари које би музиколози могли да седе и анализирају годинама. То је заправо грешка, али са моје тачке гледиште ради."

3) Paint It, Black

Најбоље песме Ролингстонса имају сурову, мрачну црту у себи, а „Paint It, Black" је једна од најмрачнијих.

Џегеров текст описује крајњу ожалошћеност човека који је изненада и неочекивано изгубио партнерку - његово безнађе појачано је сабласном деоницом на ситару и оргуљама Била Вајмена.

Као одговор на све то, Вотс бубњеве тоналитетски спушта врло ниско, тандрчући по флор тому пулсирајућим ритмом од четири четвртине који песми даје злокобан, језиви подтекст.

4) Sympathy For The Devil

Првобитно написана као фолк балада у стилу Боба Дилана, „Sympathy For The Devil" је променила шест различитих ритмова док су Стонси покушавали да схвате која је поставка најбоља за ту песму.

„Једну читаву ноћ свирали смо је на један начин", присетио се касније Вотс, „па смо је онда друге читаве ноћи свирали другачије и просто нисмо успевали да потрефимо који је прави начин. Никако није могла да се уклопи у обичан ритам."

На крају су се одлучили за ритам афро-бразилске самбе познат као кандомбл. Роки Диџон је свирао конге, док се Бил Вајман убацивао са афричким шекерама - али је Вотсов ритам са шмеком латинског џеза подарио „Sympathy" њену сатанску врелину.

Џегер је касније издвојио ритам ове песме због његове „изузетне хипнотичке моћи".

„Али он у себи садржи и другу врсту сугестивности", додао је, „назнаку примитивности - зато што се ради о примитивном афричком, јужноамеричком, афро-како год се зваше ритму (кандомбл).

„И зато белцима то звучи веома злокобно."

5) 19th Nervous Breakdown

Стонси су на врхунцу својих моћи на овом синглу из 1966. године, од погрдног текста Мика Џегера до бас рифа Брајан Џонса инспирисаног Боом Дидлијем.

А све то на окупу држи Вотс, једним од својих најманичнијих бубњања, препуних звечећих чинела и тутњајућих прелаза на томовима.

Ритам се котрља неповезано на уврнут, напет начин који одсликава поремећено ментално стање теме песме - „размажено дериште" чије материјално богатство не може да је усрећи (а ни Џегера).