Музика и група Аба: „То је магија", „Они су Моцарти нашег времена" - обожаваоци из Србије реагују на повратак шведских поп легенди

Пре 30 минута

Нове песме I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down премијерно су приказане током прес конференције, која је стримована на сервису Јутјуб 2. септембра.