Трансродни људи и аутизам: Кад се аутистични и родни идентитет преклопе

Истраживање аутизма

„Аутиџендер"

Корисне дефиниције

„Маске су пале"

„Мислили су да ми је дијагноза погрешна"

„Маргинализовани на друге начине"

„Слушајте нас"

Lyric spoke about their experience on the BBC's 1800 Seconds on Autism podcast when they went by the name Christa.