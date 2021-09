Eми награде 2021: Доминација Нетфликса - серије Круна и Дамин гамбит неприкосновене

Круна је укупно добила 11 Еми награда, колико и Дамин гамбит ( The Queen's Gambit ), следи Суботом увече уживо ( Saturday Night Live ) са осам, Тед Ласо и Мандолоријан (The Mandalorian) су освојили седам награда, RuPaul's Drag Race пет, а четири Mare Of Easttown .

Ова серија победила је у конкуренцији I May Destroy You, Mare Of Easttown, The Underground Railroad и WandaVision.