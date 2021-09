Холивуд: Преминуо глумац Вили Герсон из серије Секс и град

Глумац Вили Гарсон, најпознатији по улози ловца на таленте Стенфорда Блача из серије Секс и град (Sex and the City) умро је у 57. години, саопштио је његов син.

Недавно је радио на спин-оф серији And Just Like That (Само тако).