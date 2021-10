Велика Британија и краљевска породица: Краљица одбила награду „Најстарија жена године" - „Човек је стар онолико колико се осећа старим"

Пре 19 минута

Британска краљица Елизабета одбила је награду „Најстарија жена године" часописа намењеног старијима Олди ( The Oldie ).

Аутор фотографије, The Oldie

Награде Стара особа године (The Oldie of the Year Award) установљене су пре 29 година са намером да се истакну припадници старијих генерација.