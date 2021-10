Америка, друштвене мреже и политика: Трамп жели да парира Твитеру и Фејсбуку - покреће властиту платформу Истина

Пре 24 минута

Раније ове године покренуо је страницу From the Desk of Donald J Trump (Са стола Доналда Трампа или слободније: Из прве руке), који се често називао и блогом.