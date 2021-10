Гејминг револуција: 20 година од изласка GTA III, видео игре која је променила све

Аутор фотографије, John Ewing/Portland Press Herald via Getty Images

Новинар и писац Дејвид Кушнер у књизи Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto наводи да је GTA, поред тога што је променио читаву индустрију, такође „дефинисао једну генерацију, а изнервирао другу".

Инспирација

Почетком седамдесетих година, у Британији није било особе која је изгледала више кул у колима од Џералдин Мофет у филму Ухватите Картера (Get Carter).

Небројено пута је гледао филмове попут Бекства (The Getaway), Француске везе (The French Connection) и Ратника подземља (The Warriors).