The Velvet Underground: Филм као начин исправљања прошлости

Пре 30 минута

У документарцу Тода Хејнса The Velvet Underground шеснаестомилиметарска камера у краткој секвенци нервозно дефилује вревом центра Њујорка средином шездесетих.

Хејнсов филм не покушава да нам објасни музику The Velvet Underground , већ чини све да се осећамо као да смо у истој просторији са бендом, упарујући њихов неизбрушени кул стил са фрагментима архивских снимака и тутњавом њихових песама.

Треба поменути и антологијске историје читавих жанрова, попут опсежних серијала Џез или Кантри музика које је режирао Кен Бернс, као и документарце испуњене метежом и снимљене у маниру „мува на зиду", од Let's Get Lost (1988), Gimme Shelter (1970) до In Bed with Madonna (1991), који нам, помоћу запањујућих детаља, омогућавају да се приближимо поп звездама.