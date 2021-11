Филм и хорор: Рођендан Фредија Кругера, убице који вам не дозвољава да мирно спавате

Те 1984. године, многи су научили речи једне дечије песме:

One, two, Freddy's coming for you

Three, four, better lock your door

Five, six, grab a crucifix

Seven, eight, gonna stay up late

Nine, ten, never sleep again

Могло би се рећи да су ови стихови - који представљају обраду чувене енглеске дечије песме из обданишта One, two, buckle my shoe - утерали страх у кости гледаоцима широм света најави долазак једног најпознатијих серијских убица са филмског платна - Фредија Кругера.

Спржене коже, са шеширом на глави, у пругастом црвено-зеленом џемперу и са сечивима на прстима, Фреди Кругер је дебитовао у филму Страва у Улици брестова (A Nightmare on Elm Street) Веса Крејвена.

Крејвенов филм о серијском убици који жртве прогања и, ако све иде по плану, убија у сновима, премијерно је приказан у биоскопима у Америци 9. новембра 1984. године.

Страва у Улици брестова је убрзо зарадила статус једног од најбољих и најутицајнијих хорора свих времена.

Уследило је чак шест наставака, један римејк, па чак и један кросовер са такође чувеним хорор серијалом Петак тринаести.

И док су се ликови - или можда је прецизније рећи жртве - мењали, одлазили и враћали се, централна фигура у свим филмовима остао је Фреди Кругер, кога је у чак осам од девет филмова глумио сјајни Роберт Инглунд.

Први филм - одакле је све почело - коштао је свега 1,8 милиона долара, док је читав серијал зарадио више од 474 милиона.

И док су различити наставци резултирали различитим реакцијама критике и публике, а и цифрама на благајнама, само први део носи титулу култног филма.

И данас, 37 година од премијере Страве у Улици брестова, вреди подсетити се шта је то учинило овај филм култним, чије снове и на који начин је Фреди уходио и шта можемо да очекујемо од овог серијала у будућности.

Чик се усудите да заспите

Ако се тинејџери осамдесетих нису плашили силаска у подрум ноћу, развили су страх од подземних просторија након гледања Страве у Улици брестова.

Још ако су у подруму имали стари котао, мале су шансе да би се ико усудио да сиђе доле.

Међутим, Крејвен је можда успео гледаоцима да усади и страх од спавања.

Новинар и писац Сајмон Браунд у есеју о филму Страва у Улици брестова наводи да „оно што Фредија Кругера чини толико застрашујућим јесте чињеница да он не постоји у стварном свету, већ у сновима".

Многи би се сложили са Браундом.

Јер није толико страшна Фредијева појава - мада је он увек изгледао страшно - већ то шта може да учини.

За разлику од других серијских убица, Фреди Кругер вас напада тамо где се осећате најбезбедније - док спавате, надајући се да ћете се одморити и безбрижно сањати.

А као што је то и доказано у оригиналном филму, за миран сан нису довољни ни породични дом са закључаним вратима, решеткама на прозорима и групом полицајаца прекопута куће.

Уз такав специфичан убилачки модус операнди, Фреди Кругер је стао раме уз раме са његовим колегама - Џејсоном из серијала Петак тринаести и Мајклом Мајерсом из Ноћи вештица.

Права страва у Страви у Улици брестова

Али ако и за тренутак оставимо Фредија Кругера по страни, видимо да је магија Крејвенове режије у томе што је успео да унесе и невероватну количину страве и у сценама у којима се не појављује главни негативац.

Сцена у којој Тина (Аманда Вис) страда тако што бива заклана и развучена по плафону собе - овде не видимо Фредија, који је убија у сновима, јер све посматрамо из угла њеног момка Рода (Џејси Гарсија) - остаће упамћена као један од најстрашнијих приказа убистава у хорор филмовима.

За многе љубитеље хорора, ово је и једна од најомиљенијих сцена у жанру.

Незаобилазна је и Фредијева рука која извире из каде и креће ка Ненси (Хедер Лангенкамп).

Или сцена у школском ходнику се лешом у кеси кога некаква невидљива сила одвлачи из кадра.

Језиво.

Мада је и страшна сцена у којој Род, у шали, заскочи Глена (Џони Деп, коме је ово била дебитантска улога) током ноћи у дворишту.

У питању је класична клиначка пошалица, али је ефекат постигнут.

Додуше, сцена у којој крв шикља из рупе у кревету попут разбијеног хидранта, на месту на ком је до малопре безбрижно, са слушалицама на глави и упаљеним ТВ-ом, спавао Џони Деп је ипак ефектнија.

Страва у Улици брестова снимљена је у тренутку када су слешер филмови - поджанр са серијским убицом који, често највише воли да убија управо тинејџере - већ запали у фазу понављања.

Али Крејвен је овим филмом чак успео да ревитализује жанр.

Исто то му је успело и са филмом Врисак (Scream) 1996. године.

У слешерима су жртве често они који на неки начин траже ђавола или заслуже то што им се деси.

Крејвенови ликови ни по чему нису заслужили судбине које су их снашле.

Они су само имали ноћне море, у којима су испаштали због ранијих грехова њихових родитеља.

Другим речима, као сценариста и редитељ, Крејвен нам је подарио ликове до којих нам је стало и које ни у ком случају нисмо желели да видимо како страдају.

Ко је Фреди Кругер?

Оно што сазнамо о Фредију већ у првом филму Страва у Улици брестова јесте да је његово пуно име Фредерик Кругер и да је у стварном животу - дакле пре него што је почео да прогања тинејџере током РЕМ фазе - такође био серијски убица, познатији као Спрингвуд Слешер.

Иако су бројне чињенице указивале на његову кривицу, Кругер је 1968. године ослобођен оптужби.

Стога су родитељи жртава решили да се са убицом обрачунају мимо закона.

Пратили су га до електране у којој је радио, а потом га убили у котларници, спаливши га живог.

Али то што је Фреди убијен у једном свету, није значило да не може да науди у другом.

Фреди је почео да убија тинејџере у сновима 16 година касније, и наставио је то да ради дуже од три деценије.

У каснијим филмовима сазнаће се да су Фредијеву мајку Аманду, која је радила као сестра у душевној болници, силовали пацијенти те установе и да се не зна ко му је прави отац.

Да ствар буде још гора, његов очух је био алкохоличар који га је злостављао.

Фреди ће га касније убити.

Али прва Фредијева жртва био је школски хрчак, кога је Кругер убио зато што су га други ученици малтретирали и називали га „сином стотине манијака".

И док је Фреди Кругер из серијала Страва у Улици Брестова убио 48 људи током девет филмова, постојао је један прави Фреди Кругер који је представљао праву ноћну мору младог Веса Крејвена.

Наиме, Крејвена је у школи малтретирао извесни Фред Кругер, а редитељ је касније решио да серијског убицу у филму назове по главном негативцу из сопствене младости.

За црвено-зелени џемпер се наводно одлучио када је у једном научном чланку прочитао да су управо то боје које се су најсупротније на људској мрежњачи.

Али Крејвен је и инспирацију за саму радњу, и Фредијеву способност да напада људе у сновима, пронашао у стварним догађајима.

„У питању је било неколико текстова у ЛА Тајмсу, три кратка чланка о људима из југоисточне Азије, избеглицама, који су умрли усред ноћних мора - и новинари их никада нису повезали", изјавио је Крејвен 2008. у интервјуу за Синефантастик.

Поред Роберта Инглунда, Фредија Кругера је глумио и Џеки Ерл Хејли, који је џемпер и рукавицу са сечивима навукао у римејку из 2010. године.

У филму Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991), двојица глумаца донела су две верзије Фредија из различитог животног доба.

Кејн Ходер је такође кратко глумио Фредија у филму Jason Goes To Hell: The Final Friday.

Ипак, за многе фанове, једини прави Фреди Кругер је Инглунд.

Инглунд је глумио убицу из Улице брестова у Симпсоновима, видео игри Мортал Комбат и бројним ТВ филмовима и серијама.

(Сваки) Фредијев повратак, сусрет са другим убицом и нови почетак

Нису сви филмови из серијала Страва у Улици брестова једнако добри и не заслужује баш сваки вашу пажњу, осим ако нисте тврдокорни фан.

Ипак, иако не могу да парирају оригиналном филму, наставци нуде неке занимљиве заплете и свакако креативна решења.

Уколико се тек сад укључујете у ову франшизу, нормално, први део је незаобилазан.

Даћемо кратак опис сваког наредног филма, а на вама је да процените који би могао да вам буде најинтересантнији.

Једно је сигурно, након првог дела, иако постоји хронологија, за уживање није толико важан редослед гледања наредних.

A Nightmare on Elm Street (1984)

Сценарио и режија: Вес Крејвен

Радња: Фреди Кругер се враћа у фиктивни град Спрингвуд и напада Ненси (Хедер Лангенкамп) и њене пријатеље у њиховим сновима, а успева да им науди у реалном животу.

То је Фредијева освета за оно што су 16 година раније њему урадили њихови родитељи.

Број убистава: четири (прво већ на 17. минуту)

Зарада: 57 милиона долара

A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)

Сценарио: Дејвид Ческин

Режија: Џек Шолдер

Радња: После догађаја из првог филма, Џеси Волш (Марк Петон) се са породицом усељава у кућу у којој је некада живела Ненси.

Џеси убрзо почиње да сања убицу са рукавицом са сечивима. Након тога, ситуација постаје све гора.

Број убистава: десет

Зарада: 30 милиона долара

A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors

Сценарио: Вес Крејвен, Брус Вегнер и Чак Расел

Режија: Чак Расел

Радња: Вес Крејвен се овде накратко вратио франшизи, али само као ко-сценариста, не би ли испричао причу о Фредију који убија остатак деце из Улице брестова.

Оних неколико срећних који успеју да преживе заврши у душевној болници.

Ненси Томпсон се такође враћа, али као стажисткиња у болници и убрзо схвата да пацијенти сањају Фредија.

Број убистава: шест

Зарада: 44,7 милиона долара

A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)

Сценарио: Брајан Хелгеланд, Кен и Џим Вет

Режија: Рени Харлин

Радња: Кристен (Патриша Аркет) је отпуштена из психијатријске болнице, али је сигурна да ће Фреди наставити да је прогони у сновима када покуша да се врати нормалном животу.

И то се управо дешава.

Број убистава: седам

Зарада: 49 милиона долара

A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)

Сценарио: Лесли Боем

Режија: Стивен Хопкинс

Радња: Како је (СПОЈЛЕР) Фреди страдао у претходном филму, он ипак налази начин да се врати, користећи Алисино (Лиса Вилкокс) нерођено дете.

У овом филму сазнајемо и много више о Фредијевом пореклу.

Број убистава: (само) три

Зарада: 22 милиона долара

Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)

Сценарио: Мајкл де Лука

Режија: Рејчел Талалеј

Радња: Не дозволите да вас наслов завара, јер свакако није у питању последња ноћна мора.

Ово је прича о Џону Доу (Шон Гринблет), тинејџеру који је у потрази за Фредијевом ћерком Меги (Лиса Зејн).

Како је побио сву децу из Спрингвуда, Фреди има за циљ да створи нову Улицу брестова.

Уколико желите да сазнате још више о Фредијевом детињству и раној младости, ово је филм за вас.

Број убистава: шест

Зарада: 34,8 милиона долара

Wes Craven's New Nightmare (1994)

Сценарио и режија: Вес Крејвен

Радња: Десет година и шест филмова касније, Вес Крејвен се враћа франшизи као сценариста и редитељ и то буквално.

У овом филму Крејвен, Роберт Инглунд (Фреди Кругер) и Хедер Лангенкамп (Ненси) глуме сами себе и разговарају како би могли да сниме нови филм Страва у Улици брестова.

Свима је јасно да је Фреди Кругер само плод њихове маште, али то је јасно и самом Фредију.

Он не жели више да остане у том фиктивном свету и покушава да изађе напоље.

Једина особа која му стоји на путу је Хедер, коју Кругер види само као Ненси, прву особу која га је савладала.

Крејвен објашњава Хедер да је једини начин да Кругера задрже у фиктивном свету тај да она глуми Ненси још један, последњи пут.

Број убистава: пет

Зарада: 19 милиона долара

Freddy vs. Jason (2003)

Сценарио: Дејмијан Шанон и Марк Свифт

Режија: Рони Ју

Радња: Судар двојице титана слешер филмова! Фреди схвата да је његово време у Спрингвуду прошло.

Тамо га се више нико не плаши.

Стога одлучује да пошаље Џејсона у Спрингвуд, како би размрдао ствари, изазвао мало панике.

Међутим, проблем настане када Џејсон одбије да престане с убиствима.

Фреди решава да узме ствари у сопствене руке.

Број убистава: рекордна 23

Зарада: 116 милиона долара

A Nightmare on Elm Street (2010)

Сценарио: Весли Стрик и Ерик Хајсерер

Режија: Семјуел Бајер

Радња: Римејк култног филма, који, иако је прошао солидно на благајнама, није добро прошао код публике и критике.

И никада није добио наставак.

Руни Мара глуми Ненси а Џеки Ерл Хејли Фредија Кругера.

Број убистава: пет

Зарада: 117 милиона долара

Није вам доста Фредија Кругера?

Ако и после девет филмова још увек желите да гледате Фредија Кругера на екрану, онда је серија Freddy's Nightmares права ствар за вас.

Рађена по узору на култну Зону сумрака, Freddy's Nightmares је доносила нову епизоду сваке недеље.

Уместо Хичкока, водитељ је био нико други до Фреди Кругер. Мада је Фреди умео и да уђе у епизоду, само како би мало обогатио радњу.

Снимљене су две сезоне ове серије - укупно 44 хорор епизода.

Постоје такође и књиге - званичне новелизације шест филмова из серијала Страва у Улици брестова.

За љубитеље девете уметности постоји и A Nightmare on Elm Street стрип.

Чак је и Вил Смит, под псеудонимом Fresh Prince, посветио Фредију песму A Nightmare on my Street.

Да ли можемо да очекујемо нови наставак?

Тешко је рећи у овом тренутку.

Прошло је једанаест година откако су фанови слешера последњи пут видели Фредија Кругера.

Римејк из 2010. године се сматра потпуним фијаском и компаније Њу Лајн Синема никада није почела да ради на наставку.

У међувремену су фановима остале само гласине, које дођу и прођу, о томе како би франшиза могла да се настави.

Породица покојног Веса Крејвена сада поново држи права на франшизу, а и сам Роберт Инглунд је рекао да имају неколико идеја како да наставе причу.

Ипак, нема никаквих опипљивих доказа да ће се Фреди вратити у скорије време.

Али ни Инглунд није сигуран колико дуго још жели и може да игра Фредија Кругера.

Заправо, глумац је размишљао и о могућем наследнику.

Током панела на Монстер-Манија-Кону у Њу Џерзију 2019, 74-годишњи Инглунд је истакао да има фаворита кога би волео да види у костиму Фредија Кругера.

„Треба нам Фреди који би могао да сними наредних осам или седам филмова, не желим да поново праве римејк првог дела."

„Ја више нисам Фреди. Могао бих да будем још једном, можда, уколико ме накљукате витамином Ц, али не могу да урадим осам филмова."

„Стога нам је потребан глумац коме ви фанови верујете, кога волите и ко би могао да иде толико далеко."

И тај неко је нико други до Кевин Бејкон, по Инглундовом мишљењу.

„Није ни он више клинац, али Кевин воли хорор, он је добар глумац", рекао Инглунд.

Али, као и све скорије вести везане за Страву у Улици брестова, и ово је само гласина, истакао је Инглунд.

Али гласина која му се допада.

„Чуо сам гласину, и допада ми се. Треба нам неко као он да настави причу. Да креира нешто ново, искористи најбоље нову технологију."

Ако Кевин Бејкон има Инглундов благослов, фанови могу само да климају главом с одобрењем.

И да држе палчеве стиснуте јако.

У међувремену, имају девет филмова из серијала Страва у Улици брестова.

Сасвим довољно за један новембарски хорор маратон.

Али не и за миран сан.

