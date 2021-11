Филм и Хари Потер: Где су и шта раде глумци 20 година касније

Оригинална глумачка екипа серијала о Харију Потеру поново ће се окупити на малим екранима како би прославили двадесету годишњицу првог филма - Хари Потер и камен мудрости (Harry Potter And The Philosopher's Stone).

1. Данијел Редклиф - Хари Потер

3. Руперт Гринг - Рон Визли

Гринт је такође заиграо у позоришту, добивши главну улогу у бродвејској продукцији 2014. It's Only A Play , поред Метјуа Бродерика и Нејтана Лејна.

Назвавши себе „ Grint on the Gram " нашалио се да „касни само 10 година" са отварањем налога на овој друштвеној мрежи.

Од тада је више радио телевизијске пројекте, глумећи у Murder in the First , The Flash и појављује се као Логан у оригиналној Јутјуб серији Ориџин ( Origin ).

Појавио се у ББЦ-јевим „Срећна долина" (Happy Valley) и „Смрт у рају" (Death in Paradise), пре него што је добио улогу у романтичном филму „Ја пре тебе" (Me Before You) из 2016. године, а тренутно се појављује у „Сва створења велика и мала" (All Creatures Great and Small).