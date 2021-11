Холивуд и сексуални напади: Кевин Спејси мора да плати студију 31 милион долара због кршења уговора

Пре 1 сата

Холивудски глумац Кевин Спејси мораће да плати скоро 31 милион долара студију МРЦ који је направио Нетфликсову хит серију Кућа од карата (House of Cards) због кршења уговора после оптужби против њега за сексуално узнемиравање.

МРЦ и Нетфликс су потом избацили оскаровца Спејсија из серије Кућа од карата, а сцене у којима игра у филму Аll the Money in the World су исечене.