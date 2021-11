Музика, Африка и друштвене мреже: Ово је остварење сна - како је песма из Сомалије постала хит на интернету

Пре 6 минута

Од када је песма, позната и по имену I Love You More Than My Life (Волим те више од живота), постала хит на интернету, многи су објавили снимке како играју уз њу, између осталог, реперка Карди Би и легендарни британски атлетичар Мо Фарах.