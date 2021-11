Филм и музика: Битлси хтели да сниме филм Господари прстенова, Толкин им није дао - открио Питер Џексон

Пре 12 минута

Битлси су можда извисили у корист Џексона кад је у питању довођење Господара прстенова на велико платно, али сада су се ови дивови популарне културе сусрели у троделном, скоро осмочасовном документарцу Get Back на каналу Дизни+.

За овај пројекат Џексон је рестаурирао више од 50 сати неискоришћеног материјала насталог за документарац из 1970. године Let It Be и склопио га тако да исприча позитивнију причу о томе шта се дешавало у студију у јануару 1969. године.