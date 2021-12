Музика и здравље: Ноћна музика - идеална за успављивање

Пре 18 минута

Овакве ноћи су га водиле и ка његовом кућном студију у којем је остајао до зоре компонујући комаде који ће на крају постати његов најновији албум Nocturnes: Music For Two Pianos (Ноктурна: Музика за два клавира).

Замагљене линије

Многе савремене песме успевају да дочарају ту бесану атмосферу, без обзира да ли се ради о клупском хиту Insomnia састава Фејтлес из 1995. године све са рефреном ,,I Can't Get No Sleep" (Не могу да заспим), величанственом рејв-поп хиту3 А. М. Eternal групе КЛФ из 1991, или о чувеној чикашкој хаус нумериI Fear the Night (Плашим се ноћи) Тајрија Купера.