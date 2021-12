Ангела Меркел и Немачка: Одлазећа канцеларка одабрала песму панк певачице за опроштајну церемонију

Пре 7 минута

Друга два дела не представљају толико изненађење - популарна песма Хилдегард Кнеф For Me It Should Rain Red Roses и химна из 18. века - ипак је она ћерка лутеранског пастора.