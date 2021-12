Музика и Америка: Брус Спрингстин продао права на песме за 500 милиона долара

Пре 14 минута

Уговор даје Сонију власништво на његових 20 студијских албума, мешђу којима су класици као што су Born To Run, The River и Born In The USA, преносе многи амерички медији.