Кејт Мидлтон: Војвоткиња од Кембриџа изненадила све умећем на клавиру

Пре 10 минута

Видео снимак, на којем се види наступ војвоткиње са Вокером, која учествује у певачевој до сада необјављеној божићној песми For Those Who Can't Be Here, објављен је на Твитеру Кенсингтонске палате.