Филм и Холивуд: Преминуо Сидни Поатје, први црни глумац који је добио Оскара

Пре 10 минута

Освојио је Оскара за најбољег глумца за филм Пољски љиљани ( Lilies of the Field ) 1963. године.

Претходно је за улогу у филму The Defiant Ones из 1958. године био номинован за Оскара.

У време велике расне сегрегације у САД, глумио је Patch of Blue из 1965. године, а затим у Врелини ноћи (Heat of the Night) следеће године.