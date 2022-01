Музика и Америка: Преминула Рони Спектор - певала је хит Be My Baby, боса бежала д мужа Фила Спектора

Пре 48 минута

Аутор фотографије, Getty Images

Рони Спектор, водећа певачице женске групе Ронетс (Ronettes) из 1960-тих, преминула је у 78. години од рака, саопштила је њена породица.

Поп група се прославила песмама попут Be My Baby, Baby I Love You и Walking in the Rain.

„Рони је живела живот са сјајем у очима, храбрим ставом, невероватним смислом за хумор и осмехом на лицу", наводи се у саопштењу породице.

„Била је испуњена љубављу и захвалношћу. Њен радосни глас, разиграна природа и магично присуство ће живети у свима који су је познавали, чули или видели."

Рођена 1943. на Менхетну као Вероника Ивет Бенет, прославила се са само 18 година док је наступала са старијом сестром и рођаком.

Гласовима, фризурама и слободнијом употребом шминке, мултиетничка женска група је привукла пажњу музичких продуцента наступима у њујоршким клубовима.

Певачица се 1968. године удала за Фила Спектора, славног и контроверзног музичког продуцента.

Били су у браку шест година и пре развода су усвојили троје деце.

У мемоарима, Спектор је написала да је Фил држао сандук у подруму њихове куће како би певачици дао до знања да ће је убити ако га остави.

После њиховог развода, открила је да ју је Фил Спектор злостављао.

Под продуцентском палицом Фила Спектора, група је снимила хитове Be My Baby и Baby I Love You.

Чланице групе Ронетс касније су га тужиле због неисплаћених хонорара.

Спектор је преминуо у затвору 2021. док је издржавао казну за убиство.

Имиџ „лоших девојака" прокрчио је пут женским музичким уметницима.

„Нисмо се плашиле да будемо згодне. То је био наш трик", написала је Рони Спектор у мемоарима 2004.

Мемоаре је насловила - Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness (Буди моја беба: како сам преживела маскаре, миниће и лудило).

„Када смо видели The Shirelles како ходају по бини у широким хаљинама, ми смо отишле у супротном смеру - увукли смо тела у најуже сукње које смо могли да нађемо. Онда бисмо изашли на бину и подигле сукње да још више истакнемо и покажемо ноге".

Једини албум групе, Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica, објављен је 1964. године.

На њему су велики хитови попут Chapel of Love, I Wonder и обрада песме Реја Чарлса What'd I Say.

Пет од 12 њихових песама доспело је на америчке Билборд музичке листе.

Песма Be My Baby коришћена је у уводној секвенци филмова Прљави плес (Dirty Dancing) и Паклене улице (Mean Streets) Мартина Скорсезеа из 1973. године.

Чувена ливерпулска четворка - Битлси - позвали су групу Ронетс да им се придружи на њиховој америчкој турнеји 1966. године.

Група Ронетс је уврштена у Рокенрол кућу славних 2007.

Рони Спектор се после неславног брака са Филом Спектором удала за менаџера Џонатана Гринфилда, са којим има два сина.