Филм и музика: Дејвид Боуви - потцењени глумачки геније

Много пре рођења МТВ-ја, Боуви је правио кратке филмове у циљу промоције музике и управо је он био тај који је померао границе визуелне форме видео спотовима као што је био онај за песму Ashes To Ashes .

Ако по страни оставимо неколико камео појављивања - од којих је свакако најупечатљивије оно на писти у Зулендеру - као и роле које би најбоље било да заборавимо ( Just a Gigolo ), остаје нам само неколико његових улога.

Филмаџије су брзо препознале такав његов потенцијал као филмску тему, па су тако настали документарци као што су Да Пенебејкеров Ziggy Stardust and the Spiders of Mars (1979) и Јентобов Cracked Actor (1975).