Музика и Америка: Преминуо певач Мит Лоуф у 74. години

Пре 13 минута

Његов албум Bat Out Of Hell један је од најпродаванијих у историји музичке индустрије са 100 милиона примерака за које су купци издвојили новац.

Хит из 1993, I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That), донео је певачу Греми награду.