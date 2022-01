Америка и музика: После смрти певача Мита Лоуфа његов албум поново на врху листа

Аутор фотографије, EPA Потпис испод фотографије, Један од најпопуларнијих албума Мит Лоуфа је више од 10 година био у 100 најслушанијих у Великој Британији

Прошло је само недељу дана од смрти америчког певача Мит Лоуфа, а његов најпродаванији албум Bat Out Of Hell поново је на британским топ листама и то слушанији него икада - први пут је избио у прва три.

Албум је изашао 1977. године, а тада се није нашао ни на једној топ листи, да би почео да се продаје годину дана касније, тек пошто се Мит Лоуф појавио на ББЦ 2, у емисији The Old Grey Whistle Test.

Само у Великој Британији, продато је 3,3 милиона примерака.

Рођен је као Марвин Ли Адеј, а преминуо је 21. јануара у 74. години, а узрок смрти није познат.

Певачева смрт покренула је лавину интересовања за његово стваралаштво, а слушаност песама је порасла за 2.583 одсто, пише магазин Билборд.

Компилација Hits Out Of Hell је у пет најслушанијих, а наставак легендарног албума, под насловом Bat Out Of Hell II: Back Into Hell, позиционирао се на 24. месту.

Најдаље што се Bat Out Of Hell претходно пласирао било је девето место на топ листама, и то 1981. и 2013. године.

На топ листама је провео укупно 523 недеље, односно више од 10 година.

Већи домет су до сада достигла само три студијска албума: Rumours Флитвуд Мека, Dark Side of The Moon Пинк Флојда и (What's The Story) Morning Glory групе Оејзис.

Мит Лоуф је популаран и на топ листама синглова.

Насловна нумера албума Bat Out Of Hellје на 26. месту, песма I Would Anything For Love (But I Won't Do That) на 32. позицији, а Two Out Of Three Ain't Bad, је на броју 46.

Према тренутним правилима, извођачи могу да имају највише три песме на листи синглова, тако да су све остале означене звездицом и не улазе у збир.

We Don't Talk About Bruno је прошле недеље постала прва оригинална песма Дизни продукције која је стигла на врх топ листа, а на првом месту налази се већ другу недељу.

Ова песма из филма Encanto одузела је нигеријском певачу по имену Фајрбој ДМЛ шансу да се оствари први велики успех - песма коју је снимио са Ед Шираном била је прва на топ листама непосредно након што се појавила, али је пала ниже како је недеља одмицала.

Ова песма је тренутно једна од најпопуларнијих на Јутјубу, а има изгледа да ће се следеће недеље наћи у топ пет.

Велики успех бенда Јирс & јирс

На топ листама албума, трећи албум групе Year&Year), под насловом Night Call, одмах је избио на прво место.

Почели су као трочлани бенд и избацили хитове King и Desire, а сада је ово соло пројекат певача Олија Александера.

„Ја сам заиста, заиста поносан. Хвала свима који су купили овај албум и стримовали га - не могу да верујем! Избили смо на прво место, људи моји!", рекао је Александер на ову вест.

На другом месту је Yard act, рок бенд из Лидса, са албумом The Overload.