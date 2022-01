Телевизија и серије: Рођендан Породичног човека - 23 године прљавог клозетског хумора

Урош Димитријевић

ББЦ новинар

Пре 23 минута

Аутор фотографије, FOX Via Getty Images

Прва епизода анимиране комедије Сета Мекфарлена Породични човек (Family Guy), премијерно је емитована на каналу Фокс 31. јануара 1999. године.

Епизода Death Has a Shadow означила је почетак емитовања серије која је с лакоћом померала границе прихватљивог хумора у мејнстрим ТВ комедији и која, после више од две деценије, 20 сезона и скоро 400 епизода, нема намеру да се заустави.

За то време, Грифинови су преживели оштре нападе критичара, чак два отказивања, враћали се из мртвих, сарађивали, а затим и обрачунавали са некадашњим америчким председником Доналдом Трампом, спријатељили се, посвађали, а потом помирили са Симпсоновима, путовали кроз време, мењали историју и имали неколико специјала посвећених Ратовима звезда.

По квалитету приче и хумора позициониран негде између Симпсонова и Саут Парка, Породични човек често је хваљен, али и критикован баш зато што није био ни једно ни друго.

Неки, попут Стивена Келија, филмског и ТВ критичара Гардијана, тврдили би да Породичном човеку „фали топлина Симпсонових", као и „оштроумност" Саут Парка.

Други су пак обожавали директност у форама Сета Мекфарлена, прости и прљави клозетски хумор, референце на актуелне догађаје и кратке уметнуте сцене које су често биле најупечатљивији део епизода, иако нису биле део главне приче.

Док се тренутно емитује 20. сезона, а креатори већ предано раде на наредној, рођендан серије делује као савршен повод за рекапитулацију доживљаја, још једне, дисфункционалне анимиране породице, али и поглед на изазове који им предстоје.

Породични човек у 200 речи

Творац серије је Сет Мекфарлен, који позајмљује гласове половини чланова породице Грифин коју чине:

Питер (Сет Мекфарлен) - глуп, лењ, али и креативан у најненормалнијем смислу. Радник у пивари, што му савршено одговара, зато што изузетно ужива у конзумацији овог напитка. Глава породице, на жалост свих њених чланова

Лоис (Алекс Борстајн)- домаћица, често на ивици, али понекад и доживи нервни слом, најчешће због поступака њеног супруга. Ћерка милијардера Картера и Бебс Пјутершмит. Одрекла се луксузног живота зарад брака с Питером

Мег (Лејси Чаберт, затим Мила Кунис) - Седамнаестогодишњакиња. Несигурна тинејџерка, увек игнорисана, и често служи као мета за испаљивање најокрутнијих шала њеног оца и браће

Крис (Сет Грин) - Петнаестогодишњак. Физички представља млађу верзију Питера, али интелектуално понекад, али само понекад, уме да изненади

Стуи (Сет Мекфарлен) - Беба са британским акцентом. Бонд негативац у телу одојчета. Највише - и можда једино - воли плишаног меду Руперта

Брајан (Сет Мекфарлен) - Њихов пас. Стуијев најбољи пријатељ и чест сапутник на путовању кроз време. Писац који чека своју шансу

Грифинови живе у фиктивном граду Кохагу на Роуд Ајленду.

Међу члановима сталне поставке су и Квегмајер, пилот и сексуални зависник, Џо, полицајац парализован од струка надоле, и Кливленд, увек игнорисани глас разума.

Аутор фотографије, FOX/Via Getty Images

Паралеле са Симпсоновима

Очигледне су - отац алкохоличар, супруга коју не заслужује, троје деце од којих је једно беба и пас.

Сви проводе доста времена испред телевизора.

Питер ће се, као и Хомер, увек на крају извући са свим могућим глупостима.

Међутим, разлике ипак постоје.

Док у Симпсоновима макар Лиса има некакву перспективу, захваљујући њеном интелекту и моралним вредностима, рекло би се да старија деца Грифинових немају никаквих шанси за успех.

Потенцијал заправо лежи у беби - Стуију, хиперинтелигентном суперзликовцу.

За разлику од Меги, која већ више од 30 година производи само звук цуцлања, Стуи говори и то са чистим британским акцентом.

Сет Мекфарлен је инспирацију за његов глас пронашао у енглеском глумцу Рексу Харисону и његовој улози у филму Моја лепа госпођице (My Fair Lady) са Одри Хепберн.

Стуијев интелект и способности надмашују вештине било које бебе - сама чињеница да може да хода и говори у том узрасту је импресивна - па је тако способан да направи времеплов, поседује арсенал најразличитијег оружја и функционише потпуно самостално.

А опет, понекад уме само да се расплаче и тражи маму.

Али сви знамо да ће само који минут касније планирати крволочну освету против онога који га је расплакао.

Такође, за разлику од Помоћника Божић Бате, пас Брајан такође говори. И пише. И вози ауто.

И упражњава секс са девојкама кадгод стигне.

Брајан и Стуи често имају одвојене авантуре од осталих чланова породице, а неретко и се и главна прича врти око њих двојице, што је нешто што је наративна моћ коју Меги и њен пас никада нису имали у Спрингфилду.

Међутим, Породични човек никада није крио да је, донекле, пандан Симпсоновима.

Током сезона су се јављале бројне директне референце на породицу из Спрингфилда, а као да је све водило ка чувеној кросовер епизоди у 13. сезони.

Позната лица у Породичном човеку

Још један концепт који је серија Породични човек не толико украла колико позајмила од Симпсонова и адаптирала за сопствене потребе јесте гостовање познатих личности.

За разлику од Симпсонова, где су познати углавном давали гласове цртаним верзијама себе, звезде су овде позајмљивале гласове другим упечатљивим ликовима из Кохага.

Што не значи да у Породичном човеку нећете видети познате личности, само неће имати оригиналне гласове.

Ретко ко би пристао да позајми глас за онакве шале и начин на који је био представљен у Породичном човеку.

Неке познате личности су чак давале гласове важним ликовима кроз неколико сезона.

Једна од њих свакако је Кери Фишер, најпознатија по улози принцезе Леје у Ратовима Звезда, која је давала глас Анђели, директорки пиваре у којој Питер ради.

Фишер је позајмљивала глас Анђели у чак 25 епизода кроз 13 сезона.

Преминула је 27. децембра 2016. године, у тренутку емитовања 15. сезоне серије.

Срећом већ је била завршила снимање и за 16. сезону, стога се лик Анђеле задржао у серији још неко време.

Адам Вест, чувен по улози Бетмена у серији из шездесетих година, позајмљивао је глас градоначелнику Кохага по имену - Адам Вест.

Вест је био градоначелник Кохага у више од 100 епизода.

Преминуо је 9. јуна 2017. године, неколико месеци пре емитовања 16. сезоне.

Међу познатим личностима који су гостовали у Породичном човеку су Роберт Дауни Џуниор, Рики Џервејз, Рајан Рејнолдс, Хју Лори, Кејт Бланшет, Вил Ферел, Ед Хелмс, Бети Вајт, Дру Баримор и многи други.

Два отказивања и један спашен живот

За ове 23 године, Породични човек отказиван је чак два пута, али су директори у Фоксу су у оба случаја врло брзо променили мишљење.

Серија је први пут отказана деветог септембра 2001. године.

И можда је то био један од ретких случајева када је крилатица „ко зна зашто је то добро" заправо имала смисла.

Сет Мекфарлен није добро поднео вест да је његова серија отказана након само две године и три сезоне.

Очајан, десетог септембра се толико напио да се онесвестио.

Мекфарлен је сутрадан требало да се укрца на лет за Лос Анђелес, али због мамурлука га пропушта.

Испоставиће се да је Мекфарлен требало да буде у једном од два авиона који су 11. септембра 2001. године ударили у зграде Светског трговинског центра у Њујорку.

Само годину дана касније, захваљујући невероватној гледаности реприза на каналу Адулт Свим и многобројним писмима фанова, челници Фокса одлучили су да поново покрену серију.

Прва епизода четврте сезоне North by North Quahog, емитована је 31. августа 2003. године.

Међутим, само две године касније, Породични човек је поново отказан.

И као доказ да се историја понавља, фанови су поново били гласни, рејтинзи реприза још бољи, а продаја ДВД-ева одлична, па је Фокс одлучио да врати серију, овог пута за стално.

Али Мекфарлен није седео скрштених руку, а није забележено ни да је поново пропустио неки лет.

Искористио је слободно време да ради на новој серији и добије за њу зелено светло - Амерички тата (American Dad!).

18. Кључних тачака

31. јануар 1999 . - Премијера прве епизоде. Упознајте Грифинове

. - Премијера прве епизоде. Упознајте Грифинове 30. мај 1999 . - Финална епизода прве сезоне - Da Boom . Сатира бројних теорија завере о преласку у нови миленијум. Ова епизода такође садржи прву Питерову борбу са џиновским пилетом Ернијем, скеч који ће се потом појављивати у свакој сезони

. - Финална епизода прве сезоне - . Сатира бројних теорија завере о преласку у нови миленијум. Ова епизода такође садржи прву Питерову борбу са џиновским пилетом Ернијем, скеч који ће се потом појављивати у свакој сезони 3. децембар 2006 . - Јубиларна 100. епизода

. - Јубиларна 100. епизода 27. јануар 2008 . - Емитована је прва пародија на Ратове звезда, Blue Harvest . Творцу Ратова звезда, Џорџу Лукасу, толико се допала идеја о овој пародији, те је позвао Мекфарлена и читаву екипу Породичног човека на његов ранч да заједно гледају епизоду

. - Емитована је прва пародија на Ратове звезда, . Творцу Ратова звезда, Џорџу Лукасу, толико се допала идеја о овој пародији, те је позвао Мекфарлена и читаву екипу Породичног човека на његов ранч да заједно гледају епизоду 31. јануар 2009 . - Десет година Породичног човека. Порасло дете, осамосталило се

. - Десет година Породичног човека. Порасло дете, осамосталило се 19. септембар 2010. године - Јубиларна 200. епизода. Екипа прославља уз симболичан назив - 200 епизода касније

- Јубиларна 200. епизода. Екипа прославља уз симболичан назив - 200 епизода касније 11. септембар 2011. - Премијера 10 сезоне уз епизоду Back to the Pilot . У питању је омаж првој икада епизоди Породичног човека, Death Has a Shadow. Брајан и Стуи путују назад кроз време, тамо где је све почело

- Премијера 10 сезоне уз епизоду . У питању је омаж првој икада епизоди Породичног човека, Death Has a Shadow. Брајан и Стуи путују назад кроз време, тамо где је све почело 9. септембар 2012 . - Премијера 11. сезоне и једна од најконтроверзнијих епизода икада - Life of Brian . Брајан гине у саобраћајној несрећи и Грифинови узимају новог пса, Винија Филипелија. Стуи уништава времеплов, свестан да та машина доноси само невоље. Љубитељи су, наравно, превише љути

. - Премијера 11. сезоне и једна од најконтроверзнијих епизода икада - . Брајан гине у саобраћајној несрећи и Грифинови узимају новог пса, Винија Филипелија. Стуи уништава времеплов, свестан да та машина доноси само невоље. Љубитељи су, наравно, превише љути 3. март 2013 . - Финале 11. сезоне, епизода Christmas Guy . Стуи среће себе из прошлости, који га подсећа да је, тренутак пре него што је уништио времеплов, искористио машину последњи пут како би отишао у будућност и купио играчку чим се појави у продаји. Стуи из садашњости моли Стуија из прошлости да му позајми времеплов како би спасио Брајана. Успева и читава прича о Винију се просто брише из континуума. Сви су срећни, поново је све у реду

. - Финале 11. сезоне, епизода . Стуи среће себе из прошлости, који га подсећа да је, тренутак пре него што је уништио времеплов, искористио машину последњи пут како би отишао у будућност и купио играчку чим се појави у продаји. Стуи из садашњости моли Стуија из прошлости да му позајми времеплов како би спасио Брајана. Успева и читава прича о Винију се просто брише из континуума. Сви су срећни, поново је све у реду 13. јануар 2014 . - Финале 12. сезоне и јубиларна 300. епизода

. - Финале 12. сезоне и јубиларна 300. епизода 7. септембар 2014. - Премијера 13. сезоне и култни кросовер са Симпсоновима. Епизода The Simpsons Guy траје 44 минута. Када Питер, изнервиран лошим стриповима, одлучи да ради на сопственом, то испрва крене сјајно, али врло брзо успе толико да наљути и увреди људе, па Грифинови морају накратко да напусте Кохаг. Заврше у Спрингфилду, као гости Симпсонових. Реакције публике и критичара су подељене

- Премијера 13. сезоне и култни кросовер са Симпсоновима. Епизода траје 44 минута. Када Питер, изнервиран лошим стриповима, одлучи да ради на сопственом, то испрва крене сјајно, али врло брзо успе толико да наљути и увреди људе, па Грифинови морају накратко да напусте Кохаг. Заврше у Спрингфилду, као гости Симпсонових. Реакције публике и критичара су подељене 7. децембар 2015 . - Пајли центар за медије приказује емисију Најсмешнији анимирани ликови са телевизије. Двосатни специјал са 100 најсмешнијих цртаних протагониста свих времена. Стуи осваја прво место

. - Пајли центар за медије приказује емисију Најсмешнији анимирани ликови са телевизије. Двосатни специјал са 100 најсмешнијих цртаних протагониста свих времена. Стуи осваја прво место 1. април 2018. - Епизода Family Guy Through the Years . У овој епизоди, Питер нас води кроз кључне тренутке серије, али очигледно их се не сећамо сви исто

- Епизода . У овој епизоди, Питер нас води кроз кључне тренутке серије, али очигледно их се не сећамо сви исто 31. јануар 2019 . - Двадесет година Породичног човека. Ово је већ озбиљан ТВ стаж

. - Двадесет година Породичног човека. Ово је већ озбиљан ТВ стаж 20. март 2019 . - Компанија Дизни купује Фокс за 71.3 милијарде долара. Породични човек тиме постаје Дизнијево власништво

. - Компанија Дизни купује Фокс за 71.3 милијарде долара. Породични човек тиме постаје Дизнијево власништво 22. септембар 2019 . - Премијера 18. сезоне. Као омаж новим власницима, породични човек стартује епизодом Disney's the Reboot

. - Премијера 18. сезоне. Као омаж новим власницима, породични човек стартује епизодом 26. јун 2020 . - Мајк Хенри престаје да позајмљује глас Кливленду Брауну

. - Мајк Хенри престаје да позајмљује глас Кливленду Брауну 5. септембар 2021. - Премијера 20. сезоне Породичног човека

Промена гласова

Сличан проблем који се десио са Апуом из Симпсонова, дочекао је и креаторе серије Породични човек - због чега бели глумци позајмљују гласове ликовима друге боје коже?

Док је код Апуа, поред позајмљивања гласа, постојао низ других проблема, попут превише стереотипног представљања Индијаца, Кливленду су замерали једино што му је глас позајмљивао Мајк Хенри.

Хенри је у јуну 2020. године објавио да одустаје од улоге Кливленда, лика кога је осмислио.

„Волим овог лика, али њему би требало да позајмљују глас људи исте боје коже као он", изјавио је тада Хенри, преноси Варајети.

И када је Хенри најавио да напушта улогу, ТикТок звезда Ариф Захир направио је видео у коме, гласом Кливленда, нуди своје услуге, притом тагујући Хенрија у нади да ће глумац видети.

И Захир ће, од некога ко је само имитирао Кливленда на Јутјубу, постати човек који му позајмљује глас у серији.

„Када сам чуо да Мајк Хенри одустаје од Кливленда - мог омиљеног лика из цртаћа - био сам уплашен и тужан, претпоставивши да га више никада нећемо видети", изјавио је Захир, преноси Варајети.

„А када сам сазнао да сам добио улогу, осетио сам невероватну захвалност."

„Мајк, хвала ти што си створио нешто заиста посебно и обећавам ти да ћу дати све од себе да очувам твоје наслеђе."

„Хвала и креаторима на овом невероватном поклону, а милионима љубитеља серије обећавам да их нећу изневерити."

Ангажовање Захира је аминовао и сам Мајк Хенри.

„Његове вокалне способности су очигледне, али његово разумевање Кливленда и поштовање према лику су ме уверили да је у добрим рукама", изјавио је Хенри.

„Радујем се упознавању и раду са Арифом, како бисмо се постарали да Кливленд остане једнако сјајан као што је увек био."

Захир је званично преузео палицу од Хенрија у 19. сезони Породичног човека.

Проблематичан хумор и забрањене епизоде

Породични човек је, рекло би се, непрестано на мети критичара због специфичног хумора.

Разни скечеви често су умели да разљуте, чак и дубоко увреде гледаоце.

У 9. епизоди 12. сезоне, Peter Problems, Питер је на послу унапређен у возача виљушкара.

Очекивано, Питер ће свуда ићи у виљушкару и пробати сваки проблем да реши уз помоћ ове машине из магацина.

Тако ће пробати и да врати огромног кита у воду, који се насукао на плажи близу Кохага.

Али, уместо да га успешно врати у море, Питер ће просто пробушити јадног сисара и, покушавајући да ипак успе у мисији, наставити да га буши све док му се унутрашњи органи не разлију по плажи.

Ова секвенца траје предуго, тако да су бројни фанови замерили креаторима серије да су, уместо хумора, добили само читав минут поприлично крвавог мучења животиње.

Нешто раније, епизода Turban Cowboy из 11. сезоне серије, још више је разљутила гледаоце.

У овој епизоди, Питер се спријатељује са групом муслимана, несвестан да заправо помаже члановима терористичке организације.

На крају епизоде, Питер улеће колима на Бостонски маратон, газећи и усмрћујући свакога ко му се нашао на путу.

Месец дана након емитовања епизоде, десили су се бомбашки напади управо на Бостонском маратону.

Фокс је повукао епизоду, а поједини теоретичари завере су ишли толико далеко да су чак оптужили креаторе Породичног човека да су инспирисали нападе у Бостону.

Ипак, епизода која носи круну најконтроверзније свакако је Partial Terms of Endearment, финална епизода осме сезоне.

У овој епизоди, Лоис одлучује да постане сурогат мајка једном пару, али нађе се пред великом дилемом када пар погине у авионској несрећи.

Морала је да размисли да ли ће задржати дете и аутори су кроз целу епизоду испаљивали фазоне на тему абортуса.

Епизода је повучена са телевизије, и не може се наћи ни на једном стриминг сервису.

Једино место где Partial Terms of Endearment може да се погледа је ДВД колекција осме сезоне.

Ипак, неки од највећих критичара Породичног човека нису ни гледаоци, ни телевизијских регулаторна тела, већ њихове колеге из Саут Парка.

Мет Стоун и Треј Паркер никада нису крили презир према „лењем писању" сценариста Породичног човека.

Чак су им посветили две епизоде како би јасно исказали шта мисле o Грифиновима.

У једном тренутку, Картмен каже Кајлу:

„Немој да си ме више икада упоредио са Породичним човеком, да ли си ме разумео, Кајле?".

„Упореди ме још једном са Породичним човеком и, веруј ми, убићу те на лицу места".

Стоун и Паркер чак тврде да су добили цвеће од екипе из Симпсонова после емитовања епизоде.

Аутор фотографије, FOX/Via Getty images

Проширени универзум Породичног човека

Коме није довољно скоро 400 епизода и више специјала ове серије, свакако може да гледа четири сезоне спиноф серије The Cleveland Show.

Главни лик је, наравно, Кливленд Браун, а серија има формат, стил и шарм Породичног човека.

За фанове књижевности ту је Family Guy: It Takes a Village Idiot, and I Married One коју су написали сценаристкиња Чери Чеваправатдумронг и глумица Алекс Борстајн, која позајмљује глас Лоис.

Књига је заправо биографски монолог Лоис Грифин, и у њој можете наћи приче о њеном животу у богатој породици, па и неуспелом покушају кандидовања за градоначелницу Кохага.

Иако је књига писана из перспективе Лоис, немојте се изненадити ако њен монолог понекад прекине Питер.

Издавачка кућа Титан Комикс објавиљивала је стрип о Породичном човеку.

Ипак, можда ће најзадовољнији бити фанови видео игара, јер Породичног човека ту не мањка.

Family Guy Video Game је акциона игра из 2006. године.

Шест година касније објављена је Family Guy: Back to the Multiverse, игра чија се радња одвија око епизоде Road to the Multiverse.

Они који воле игре на мобилним телефонима вероватно су чули или испробали Family Guy: The Quest for Stuff из 2014. или Family Guy: Another Freakin' Mobile Game из 2017. године.

Где даље?

Иако је творац Породичног човека Сет Мекфарлен још 2011. године изјавио да је серија одавно требало да се заврши, то се није догодило.

„Део мене мисли да је Породични човек требало да се заврши. Мислим да је седам сезона таман довољно за ТВ серију", изјавио је Мекфарлен за Холивуд репортер.

Тренутно се приказује 20. сезона, која би требало да се заврши у мају ове године.

На путу је и 21. сезона, и ко зна још колико дуго ће тај тренд трајати.

И после свих отказивања, тужби и чињенице да Сет Мекфарлен више не пише Породичног човека, планова за крај још нема на видику.

Многи сматрају да Породични човек већ годинама постоји само зато што му се може, а не зато што би требало.

Обожаваоцима то свакако не смета.

Више пута се помињала могућност о дугометражном филму који би ишао и у биоскопе.

С обзиром на то да су деведесетоминутни специјали добро функционисали, ништа не указује да би двосатни филм био промашај.

Уосталом, Породични човек на великом платну?

Зашто да не.