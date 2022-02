Природа и животна средина: Бубрези Земље, брана од поплава и оружје против климатских промена - зашто су мочваре важне

Пре 1 сата

Мочваре су бубрези Земље

Врсте мочвара

Пантанал

Рамсарска подручја и њихов дан

Биљни и животињски свет

Тресет и привредни значај

Талматологија

Природне бране

Тајно оружје против климатских промена

Распрострањење

Follow us on Facebook, or on Twitter @BBCNewsEnts. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.