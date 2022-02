Храна, кувари и телевизија: Зашто Џејми Оливер не воли такмичења у кулинарству

Пре 18 минута

The Great British Bake Off је најпопуларније телевизијско кулинарско такмичење у Великој Британији, које доноси укупну публику од више од девет милиона за Канал 4, док Masterchef привлачи око пет милиона на ББЦ Један.

Неколико других може да парира овим бројкама гледаности, али многе и даље привлаче лојалну публику, међу којима су Come Dine With Me, Best Home Cook, Great British Menu и поново покренути Ready Steady Cook.