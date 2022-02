Филм и Холивуд: Ко ће бити номинован и да ли ће Бредли Купер ући у конкуренцију за Оскара за улогу од 10 минута

Стивен Мекинтош

ББЦ новинар из области забаве

Пре 52 минута

Аутор фотографије, Reuters Потпис испод фотографије, Никол Кидман (на слици са колегом Хавијером Бардемом из улоге Рикардови готово је извесно да ће бити номинована за најбољу глумицу

У уторак ће бити објављене номинације за Оскара, са проширеном категоријом награде за најбољи филм, у жељи да се отвори простор за шири дијапазон филмова.

The Power of the Dog, Белфаст и Прича са западне стране (West Side Story) налазе се међу филмовима за које се очекује да ће освојити више номинација.

Академија је потврдила да ће церемонија ове године имати водитеља, али још није обелоданила његово име.

Постоји притисак да се Оскари учине популарнијим и релевантнијим међу млађом публиком, пошто је сведеној церемонији из 2021. године драстично опала гледаност, делом због изостанка премијере великих филмова током карантина због пандемије корона вируса.

Постоји само једна гаранција пред саопштавање номинација: са много више већих филмова у трци ове године и само ограниченим бројем места за њих, неколико филмова високог профила и њихове звезде неизбежно ће бити изостављене.

Исто тако, могли бисмо да видимо неке нискобуџетне филмове како добијају изненађујуће номинације.

Док очекујемо неочекивано, ево неколико филмова и глумаца који имају највише шанси.

Који филмови ће бити номиновани?

Аутор фотографије, Paul Thomas Anderson Потпис испод фотографије, Пица од сладића (са Аланом Хајм и Купером Хофманом у главним улогама) највероватније ће бити номинован за најбољи филм и најбољу режију

Последњих десетак година, Академијина категорија за најбољи филм имала је између пет и 10 номинација (осам прошле године).

Међутим, од ове године, ово тело је одлучило да их мора бити читавих десет, у намери да учини најужи избор што разноврснијим, инклузивнијим, и, искрено, популарнијим.

У теорији, то је требало да направи места за блокбастере као што је феноменално успешни Спајдермен: Пут без повратка или најновији филм из серијала о Џејмсу Бонду Нема времена за умирање.

Али ниједан од њих није традиционални филм за освајање Оскара, а слаб одзив код оба на скорашњим еснафским церемонијама сугерише да ниједан од њих нема довољан замајац да добије номинацију за најбољи филм.

Они би, међутим, могли да се појаве у неким техничким категоријама.

Уместо тога, у категорији за најбољи филм очекујте да се појаве раскошни римејк мјузикла Прича са западне стране Стивена Спилберга, аутобиографски Белфаст сер Кенета Бране и ода омладини седамдесетих Пица од сладића (Licorice Pizza).

Аутор фотографије, Sony Потпис испод фотографије, Упркос проширеној категорији, мале су шансе да Спајдермен: Пут без повратка буде номинован за најбољи филм

Једини филм са значајнијим успехом на благајнама који има шансе да уђе у трку је научнофантастична сага Дина Дениса Вилнева, која је широм света зарадила 400 милиона долара.

Иако је још неколико популарних филмова у трци, многи од њих су превасходно објављени на стриминг платформама и стога немају статистику са благајни које би могле да се упореде.

Нетфликс је саопштио да је алегорија о климатским променама Адама Мекеја Не гледај горе (Don't Look Up), са Леонардом Ди Каприом и Џенифер Лоренс у главним улогама, стекао огромну популарност међу претплатницима.

Са глумачком поставом склоном Оскарима, он би врло лако могао да се појави у категорији за најбољи филм.

Међутим, убедљиво највећи фаворит овог стриминг сервиса је The Power of the Dog Џејн Кемпион, спори и жестоки вестерн са Бенедиктом Камбербечом у главној улози.

Ово није само потенцијални кандидат за номинацију за најбољи филм, већ и потенцијални добитник Оскара.

Други филмови објављени на стриминг сервисима који би могли да буду узети у обзир су Рикардови Амазон Прајма, у режији творца Западног крила Арона Соркина, који прати причу о Лусил Бол и Дезију Арназу у Холивуду педесетих.

Кода Сијан Хедер, објављена на Епл ТВ-у, прича је о младој девојци која жели да постане певачица, али мора да жонглира часове музичког са захтевима њене глуве породице.

Шансе постоје и за Краља Ричарда Рејналда Маркуса Грина, у ком Вил Смит игра острашћеног оца младе Венус и Серене Вилијамс, будућих светских тениских шампионки.

А номинација за Тик так… Бум! Лин Мануел Миранде, засноване на животу композитора Станарине Џонатана Ларсона, значила би да су два мјузикла номинована за најбољи филм ове године.

Али има још много других филмова који дишу за врат главним фаворитима, а који би лако могли да освоје номинацију, као што су Вози моја кола, Изгубљена ћерка, Гучијеви, Алеја ноћних мора и Трагедија Магбета.

Који глумци имају шансе да буду номиновани?

Аутор фотографије, Niko Tavernise Потпис испод фотографије, Звезда Приче са западне стране Аријана Дебос (у средини) и режисер Стивен Спилберг највероватније ће освојити номинације

Добитница у категорији за најбољу глумицу сматрала се загарантованом кад се прошле године први пут појавио портрет принцезе Дајане у тумачењу Кристен Стјуарт у филму Спенсер.

Остала је фаворит кладионица неколико недеља.

Међутим, иако је њена номинација и даље могућа, Стјуарт је у међувремену изгубила замајац, посебно пошто није успела да обезбеди обично обавезну номинацију за Награду Удружења филмских глумаца.

Ова категорија сада је постала претрпана и тешко ју је предвидети, тако да нема загарантованих кандидата.

Ипак, врло је вероватно да ћемо дочекати номинацију Никол Кидман за Рикардове.

Њена хваљено тумачење Лусил Бол донело јој је Златни глобус у јануару, а претходно је освојила Оскара за Сате из 2002. године.

Две друге претходне добитнице Оскара, Оливија Колман и Пенелопа Круз, такође би могле да буду номиноване, за Изгубљену ћерку и изврсне Паралелне мајке Педра Алмодовара.

У трци за најбољу глумицу су и три професионалне певачице - Џенифер Хадсон (која је играла Арету Френклин у Respect), Лејди Гага (Гучијеви) и Алана Хајм (Пица од сладића).

Али обратите пажњу и на Џесику Частејн (Очи Тами Феј), Ренату Реинсве (Најгора особа на свету) и Франсис Мекдорманд (Трагедија Магбета), које су ту одмах иза њих.

Аутор фотографије, Netflix Потпис испод фотографије, Бенедикт Камбербеч и Коди Смит-Мекфи ће највероватније бити номиновани за улоге у филму The Power of the Dog

Трка за најбољег глумца малко је предвидивија, а аналитичари награда углавном се слажу да су загарантовани трио номинованих Вил Смит (Краљ Ричард), Ендрју Гарфилд (Тик так... Бум!) и Бенедикт Камбербеч (The Power of the Dog).

Други номиновани могли би да буду Дензел Вашингтон (Трагедија Магбета), Купер Хофман (Пица од сладића), Питер Динклиџ (Сирано) или Хавијер Бардем (Рикардови).

Категорија за споредне улоге постигле су мало већи консензус, са очигледним фаворитима који су изникли након објављивања номинација на другим церемонијама.

Аријана Дебос из Приче са западне стране и Коди Смит-Мекфи из The Power of the Dog тренутно су највећи фаворити за освајање награде за најбољу женску и мушку споредну улогу.

Али друге кандидаткиње у категорији за споредну женску улогу могле би да буду Кирстен Данст (The Power of the Dog), Ен Дауд (Миса), Аунџануе Елис (Краљ Ричард), Катриона Балфе (Белфаст) и Рут Нега (Passing).

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Бредли Купер, на слици на снимању Пице од сладића, могао би да буде номинован упркос томе што се у филму појављује свега 10 минута

У категорији за најбољу мушку споредну улогу, за то време, могли би да се појаве Трој Котсур (Кода), Кијаран Хиндс (Белфаст) и изузетно поларизујућа улога Џареда Летоа у Гучијевима.

Исто тако, шансе имају и Мајкл Фејст (Прича са западне стране) и Бен Афлек (Нежни бар).

Можда најфантастичније, Бредли Купер има више шансе да буде номинован за десетоминутно појављивање у Пици од сладића него за главну улогу у Алеји ноћних мора.

Традиционално, Бафте су добар показатељ шта може да се очекује од Оскара.

Недавне промене у процесу гласања за Бафте довео је до тога да је њихов списак номинованих, за разлику од прошлогодишњих, у раскораку са већином других церемонија за награде.

Иако су Бафте и Оскари наградили већину истих великих добитника прошле године, ове године има много мање преклапања.

Додела Оскара, 94. по реду, биће одржана у Лос Анђелесу 27. марта.