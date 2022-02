Музика: Преминула „кума фанка" Бети Дејвис у 77. години

Пре 27 минута

Бети Дејвис је ауторка песама као што су „ Get Ready for Betty" и „Uptown (to Harlem)"

Рођена као Бети Малри у Северној Каролини, Дејвис је постала неизоставни део њујоршке музичке сцене шезедесетих, с песмама као што су Get Ready for Betty .

Њена песма Uptown (to Harlem) из 1967, коју је написала за Chambers Brothers , недавно се поново појавила у документарцу Summer of Soul , номинованом за Оскара, који је режирао репер Questlove .

„Писала сам о љубави, различитим степенима љубави," изјавила је за Њјујорк тајмс 2018. у ретком интервјуу после премијере документарца Бети - кажу да сам другачија (Betty - They Say I'm Different).

Дејвис је током периода између 1964. и 1975. снимила албуме They Say I'm Different, Nasty Girl и Is it Love or Desire?.