Музика и новац: Стинг продао права на све песме - ту су и хитови групе The Police

Пре 15 минута

Британски музичар Стинг продао је ауторска права на комплетан опус песама, међу којима су и соло радови и материјал групе Полис (The Police), компанији Јуниверзал мјузик груп (Universal Music Group).

Међу најпознатијим хитовима групе Полис су Every Breath You Take и Roxanne.