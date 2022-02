Музика: Марк Ланеган, певач, писац и легенда гранџа, преминуо у 57. години

Марк Ланеган, фронтмен чувеног гранџ бенда Screaming Trees , а касније групе Queens of the Stone Age , преминуо је у 57. години у породичном дому у Киларнију, у Ирској, објављено је на његовом Твитер налогу,

Пионир гранџа, пријатељ Курта Кобејна, инспирација многима

Ланеган је снимио неколико соло албума и пре распада бенда, а 2000. године се придружио групи Queens of the Stone Age на албуму Rated R . Наступао је са бендом током неколико турнеја широм света, а учествовао је и на снимању њиховог последњег албума Songs for the Deaf.