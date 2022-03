Филм и историја: Породична посла - пола века „Кума"

Иако је данас тешко то замислити, али у том тренутку, 15. марта 1972. године, Кум (The Godfather) био је „само још један филм на репертоару".

О чему се ради у филму Кум?

Тежак пут од странице до романа

Глумачка постава коју „нико" није желео

Филм у који нико није веровао

Култне сцене

Од њујоршке до сицилијанске свадбе, крштења, мачке која се готово случајно нашла у крилу Марлона Бранда, па до „Leave the gun, take the cannoli" реплике, једноставно је тешко изабрати.