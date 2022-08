Књижевност и Шекспир: Лејди Магбет - најнесхваћенија књижевна антихероина

Пре 19 минута

Мајкл Холројд у биографији Strange Eventfull History: The Dramatic Lives of Ellen Terry, Henry Irving and Their Remarkable Families наводи да је Елен Тери на копији комада о лејди Магбет написала како је она „женствена" и „осећајна".