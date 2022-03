Оскар 2022, филм и Холивуд: Ко ће освојити нову награду публике

Пре 25 минута

Далеко од тога да Шаше пасје (The Power of the Dog) није узбудљива пустоловина, али делује комотно претпоставити да овај филм, који слови за фаворита за освајање Оскара, нема потенцијал да заинтересује масовнију публику.