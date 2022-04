Холивуд, теелвизија и серије: Твин Пикс - 32 разлога зашто волимо мистерију која траје

Урош Димитријевић

Новинар сарадник

Аутор фотографије, ABC Потпис испод фотографије, Кајл Меклахлан као агент Дејл Купер

Тог осмог априла 1990. био је 24. фебруар 1989. године.

У тачно 11:30, ФБИ агент Дејл Купер стигао је у Твин Пикс, градић у америчкој држави Вашингтон, пет миља (осам километара) јужно од канадске и дванаест миља (19 километара) западно од државне границе.

На путу је појео фантастичну питу од вишања и попио једнако добру кафу.

Никада раније у животу није видео толико дрвећа.

У Твин Пикс га је довело убиство Лоре Палмер, локалне средњошколке.

Нико није рекао да ће случај бити једноставан, али нико није могао Купера довољно да припреми за градић који насељава тачно 51.201 становник.

На данашњи дан, пре тачно 32 године, на каналу АБЦ приказана је прва епизода серије Твин Пикс (Twin Peaks), аутора Дејвида Линча и Марка Фроста.

Оно што је уследило после тога и врапци на грани - смештени на оној грани одакле се телевизијски екран лепо види - знају.

Твин Пикс је заслужено зарадио статус једне од најгледанијих серија свих времена, али и једне од кључних када је реч о такозваној ТВ револуцији с почетка деведесетих.

Због тога, на 32. рођендан ове култне серије, пред вама је списак од 32 разлога зашто треба да је погледате.

Или зашто вреди да је погледате поново.

1. Брисање јасних граница између садржаја за биоскопе и за ТВ

Пре серије Твин Пикс, оно што је ишло у биоскопе се умногоме разликовало од онога што је завршавало на телевизији.

Филм се дуго сматрао формом која помера границе, док је телевизор често био називан кутијом за идиоте (the idiot box).

Граница квалитета била је јасно изражена.

Међутим, граница је постала много тања када се Дејвид Линч, филмски редитељ номинован за Оскара, одлучио да његову визију преточи у ТВ серију.

Просто, за разлику од бројних серија пре ње, гледаоци нису могли Твин Пикс да прате „са пола мозга".

Линч и Фрост су променили наративне, визуелне, па и границе форме и жанра.

Твин Пикс се сада сматра култном ТВ серијом, јер је начин на који је креирана у неку руку постао стандард, али тада је сматрана ТВ серијом са квалитетом филма.

2. Нешто чудно се дешава

Твин Пикс почиње као обична серија, али брзо ћете приметити да се нешто чудно дешава.

Творац серија Lost, Alias и Westworld, Џеј Џеј Абрамс сковао је термин mystery box како би објаснио наративну силу која карактерише већину његових серија.

Међутим, Абрамс можда није први осмислио тај концепт.

Линч и Фрост су то урадили неколико година раније.

У Твин Пиксу постоји тај стални осећај неке, готово натприродне мистерије која је у срцу саме приче.

Тај осећај гледаоци имају зато што је у питању…

3. Микс жанрова

Уколико волите мистерије - Твин Пикс ће вам се допасти.

Уколико волите сапунице - Твин Пикс ће вам се итекако допасти.

Уколико вас занимају натприродне појаве - тако је, Твин Пикс ће вам се допасти.

Уколико волите комедије - Твин Пикс ће вам се допасти.

Пре Твин Пикса, тачно се знало ком жанру једна серија припада.

Категорије су биле јасне: сапунице, ситкоми, детективске серије или нешто четврто.

Твин Пикс је на прву лопту несхватљиви, али заправо савршени микс свега тога.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Дејвид Линч - љубитељи серије су уживали у његовој загонетној лудости

4. Трепните и пропустићете нешто

„Не укључујете се у ову серију као у L.A. Law или Murder, She Wrote", упозорава Џејмс Паркер, новинар Атлантика.

„Уколико пропустите епизоду, бићете дезоријентисани. Ако погледате све епизоде, пажљиво, такође постоји шанса да будете дезоријентисани."

5. Сјајна глумачка екипа

Кајл Меклахлан као ФБИ агент Дејл Купер.

Мајкл Онткин као локални шериф Хари С. Труман.

Дејна Ешбрук као Боби Бригс, момак Лоре Палмер.

Ричард Бејмер као Бенџамин Хорн, локални бизнисмен.

Лора Флин Бојл као Дона Хејвард, Лорина најбоља другарица.

Шерил Фен као Одри Хорн, Лорина другарица из разреда.

Џоан Чен као Џоуси, власница млина.

Пајпер Лори као Кетрин Мартел

Заправо, списак је предугачак.

6. Велика глумачка екипа

Већина серија пре Твин Пикса је имала шачицу главних глумаца.

Чак су и глумачке поставке сапунице бројале максимум петнаестак ликова.

А онда је Линч представио више од 30 ликова у првих 90 минута.

Кад неко тако утаба стазу, капацитети серија Lost и Игра престола наиђу природно.

7. Повратак старих кајли

Раније се јасно знало ко су телевизијски, а ко филмски глумци.

Шездесетих је Ричард Бремер био звезда Приче са западне стране (West Side Story), а Пајпер Лори је била номинована за Оскара.

Холивуд, суров какав уме да буде, у међувремену их је заборавио.

Али Линч и Фрост су им дали улоге у Твин Пиксу.

Давање друге шансе искусним глумцима за које је индустрија одлучила да им је време прошло?

Да ли вам ова пракса данас звучи познато?

8. Занимаће вас ко је убио Лору Палмер

„Мртва је, обавијена у пластику", каже Пит Мартел, млински радник.

Лора Палмер, краљица матурске вечери, најпознатија девојка из Твин Пикса.

А ко ју је убио? Па, нећете сазнати баш у првој епизоди.

9. Дугачка мистерија

Пре Твин Пикса, телевизијски детективи би обично ухватили убицу на крају епизоде.

Већ следеће недеље би јурили новог осумњиченог.

Али то није био формат за коју су се Линч и Фрост одлучили.

Мистерија смрти Лоре Палмер ће се развлачити до половине серије.

Аутор фотографије, AFP

10. Неће вас занимати ко је убио Лору Палмер

Није да вас неће занимати, али вам убрзо неће бити прво на памети.

То је највеће, али можда не и најважније питање у Твин Пиксу.

Јер свашта се дешава када је радња смештена у…

11. Чудно мало место

Мало, на први поглед мирно, место у унутрашњости Америке које чува неку тајну.

Звучи као клише, зар не?

На памет вам падa Смолвил из истоимене серије? Саут Парк из истоимене анимиране серије? Или Хокинс из Stranger Things?

Али ако мало боље загребете, видећете да сви путеви воде назад до Твин Пикса, малог места у држави Вашингтон.

12. Свако има мрачну тајну

То је једна од премиса серије.

Колико год су људи пријатни споља, запитајте се шта заправо крију.

Сваки дајнер са ружичасто-белим тапацираним угаоним фотељама, сваки милкшејк са шлагом и вишњицом на врху, може да буде параван за неку мрачну тајну.

Томе нас је Линч научио.

13. Надреализам на телевизији

Данас смо навикли на тако нешто.

Black Mirror Чарлија Брукера је одличан пример, па и Марвелова серија Wandavision.

Али Линч је ипак један од пионира.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Глумица Лора Дерн

14. Као филм, али ипак за ТВ

Толико пуно се прича о филмским квалитетима које су Линч и Фрост утиснули у Твин Пикс да се понекад заборави да су је првенствено правили за телевизију.

Имали су на уму рекламе, па је и радња тако структурисана, како би гледаоци отишли на паузу са јасно урезаним сликама и нечим о чему ће размишљати.

Пустите да серија дише, а дишите и ви са њом.

Идите на паузу.

15. Музика

Многе серије су имале сјајне уводне шпице.

Неке од наших омиљених песама су уводне шпице из ТВ серија.

Али нису све серије могле да се похвале и квалитетном музиком у самим епизодама.

Писање музике за серију једноставно није била честа пракса.

А композиције које су Ађело Бадаламенти и Линч урадили на Твин Пикс нису биле налик ичему што се дотад могло чути у телевизијским серијама.

16. Лансирање Мобија

Данас је култни музичар, али Моби је почетком деведесетих био само велики љубитељ ове серије који жели да направи каријеру у електронској музици.

Његов први већи хит 1991. године била је песма Go, у којој је семпловао Laura Palmer's Theme.

17. Урезаће вам се у памћење

Као што ћете памтити у ком сте биоскопу и с ким гледали прве Ратове звезда, на сличан начин ћете памтити и гледање прве епизоде.

Аутор фотографије, Getty Images

18. Постоји и филм

Серија је окончана после две сезоне, али је су Линч и Фрост 1992. урадили филм.

Твин Пикс: Ватро, ходај са мном (Twin Peaks: Fire Walk with Me) доноси причу о убиству Терезе Бенкс (Памела Гидли) и последњих седам дана живота Лоре Палмер.

19. Први приквел?

Многи попкултурни хроничари Епизоду I Ратова звезда сматрају првим приквелом.

Поклоници Линча сматрају да је он престигао Џорџа Лукаса Твин Пикс филмом.

Мада овај филм, линчовски, истовремено функционише као приквел и као сиквел.

20. Постоје и књиге

Током емитовања друге сезоне, објављене су три књиге које обогаћују радњу серије.

Линчова ћерка Џенифер написала је Тајни дневник Лоре Палмер (The Secret Diary of Laura Palmer), који покрива период од њене дванаесте године па до неколико дана пре смрти.

Фростов брат Скот написао је Аутобиографију специјалног агента Дејла Куперa: Мој живот, моје траке (The Autobiography of F.B.I. Special Agent Dale Cooper: My Life, My Tapes).

Добро дошли у Твин Пикс: Водич за приступ граду (Welcome to Twin Peaks: An Access Guide) нуди информације о историји, флори и фауни овог града.

И сам Марк Фрост је 2016. објавио Тајну историју Твин Пикса (The Secret History of Twin Peaks), а годину дана касније уследила је и Твин Пикс: Последњи Досије (Twin Peaks: The Final Dossier), која испуњава 25-годишњу рупу између друге и…

21. Треће сезоне серије

Чак 18 епизода.

Прво је требало да их буде само девет, али је на крају број дуплиран и Линч је пристао да режира сваку епизоду, што није био случај у ранијим сезонама.

Како и сам наслов сугерише - Твин Пикс: Повратак (Twin Peaks: The Return) - Линч и Фрост нас враћају у чудни градић, али нас овог пута такође воде и до Њујорка, Лас Вегаса, Филаделфије и Њу Мексика.

Велики део оригиналне глумачке поставке се вратио, али придружили су им се и Лора Дерн, Наоми Вотс, Мајкл Сира и многи други.

22. Више је „шта је ово" него „ко је крив"

Према речима Џејмса Балдока, новинара листа Метро, Линч и Марк Фрост су „вратили старом формату и побољшали га, а да притом нису изгубили суштину онога што су првобитно створили".

Марк Лосон из британског листа Гардијан написао је да је последња сезона више „шта је ово" него „ко је крив" тип серије.

„Испуњен џиновима, патуљцима, монструмима и духовима, Твин Пикс је као модерна бајка написана на ЛСД-у коју је доста редиговала ЦИА."

23. Аудио искуство

Да, и то постоји.

Twin Peaks: Visual Soundtrack је заправо оригинална музика из Твин Пикса налепљена на снимке које је јапанска телевизијска екипа направила у Снокуалмију у држави Вашингтон, на локацијама где је и серија снимана.

24. ВР искуство

Твин Пикс ВР, који је израдио Колајдер Гејмс у сарадњи са Шоутајмом и Дејвидом Линчом омогућује играчима да посете неке од омиљених локација из серије и помогну агенту Куперу.

25. Свеукупно, једно мултимедијално искуство

Хенри Џенкинс, професор комуникација и филма, сковао је термин transmedia storytelling како би објаснио процес у ком су интегрални елементи фикције систематски распршени преко више канала како би конзументима пружили координисано и јединствено искуство.

Са серијама, филмом, књигама, аудио снимцима и ВР игром, елементима који се међусобно допуњују и граде једну велику причу, Твин Пикс је одличан пример ове праксе.

Линч и Фрост нису први који су то урадили, али су међу реткима који су то урадили добро.

Све ће вам то помоћи да се осећате…

26. Као да живите ту

Твин Пикс вас просто увуче у себе.

Новинарка листа Метро Елис Рајт упоредила је гледање Твин Пикса осећајем „да живите ту, иако не можете да замислите да живите на горем месту".

27. Знаћете сваку референцу и цитат

Коначно ћете разумети зашто сваког 24. фебруара обожаваоци широм света окаче онај кадар са Дејлом Купером.

„Leland, What Is Going On In This House?"

„There's A Sort Of Evil Out There"

„Every Day, Once A Day, Give Yourself A Present"

„I Feel Like I'm Going To Dream Tonight"

Све то ће вам бити јасно.

28. Можете да бинџујете све

То гледаоци деведесетих нису могли.

Морали су да чекају по недељу дана на нову епизоду, а онда чак 25 година на другу сезону.

Уживајте у лепотама 2022. године.

29. Дрвеће

Да ли сте икада видели онакво дрвеће?

Агент Купер свакако није.

Подсетите га да провери о којој се врсти ради.

30. Пита с вишњама

Наводно најбоља пита с вишњама може се наћи у Double R дајнеру.

Агент Купер тврди да је „толико добра да може да вас убије".

31. Кафа

„Damn Good Coffee!", тврди Купер.

Ко још не воли добру кафу?

32. Ко зна шта следи

Засад нема никаквих званичних потврда да ће се снимати четврта сезона.

Али није их било ни 1992.

Да је неко љубитељима тада рекао да ће за 25 година добити нову сезону, не би веровали.

У таквом свету, ко зна.

Остаје нам да се ухватимо једино за гласине, иако је их је Линч одбацио.

„Круже силне гласине, али могу да вам кажем да се ништа не дешава на том пољу", изјавио је редитељ за Холивуд репортер.

Ипак, ко зна.

