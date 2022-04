Музичке тужбе: Звезде и песме које су их одвеле на суд

Пре 20 минута

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Ед Ширан недавно је ослобођен оптужбе за плагирање

Певач са милионским тиражима и песмописац Ед Ширан недавно се нашао у вестима кад је био оптужен за плагијат.

Али да ли сте знали да су тужбе због ауторских права заправо честа појава у музичкој индустрији?

Иако се Ширан последњи смејао (британски Високи суд пресудио је у његову корист у спору око његовог хита из 2017. године „Shape of You"), многа друга славна имена, прошла и садашња, нису била те среће.

Ево прегледа неких од најславнијих случајева музичких тужби.

Шта је урадио Ед Ширен?

Британског кантаутора тужио је грајм музичар Сами Чокри, који је тврдио да је Ширан преузео делић његове песме из 2015. „Oh Why" - конкретно стих „Oh I" који Ширан стално понавља у песми „Shape of You" - најпродаванијој песми 2017, која је сакупила и више од три милијарде пуштања само на музичкој стриминг платформи Спотифај.

Судски случајеви са музичким плагијатима захтевају вештачење форензичких музиколога (стручњака који минуциозно анализирају структуре песама да би пронашли сличности између њих).

У тужби „Чокри против Ширана", стручњаци су се расправљали око могућег плагирања, али судија Ентони Закароли закључио је да Ширан „није ни намерно ни подсвесно ископирао" песму „Oh Why".

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Ненамерни или несвесни плагијат може да се деси

Може ли неко несвесно да ископира песму?

Песме прате сет основних правила у облику музичких скала, које се састоје од сета нота и чак образаца.

Стога заиста може доћи до случајног или несвесног плагирања.

Али то нужно не значи да особа неће бити тужена кад се то деси.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Певач Сем Смит је тврдио да никада није слушало хит Тома Петија из 1989. I Won't Back Down, чији је рефрен инспирисао Stay With Me

Сем Смит „у партнерству" са Томом Петијем

Британски кантаутор није само завршио у повољним вестима поводом успеха хита из 2015. „Stay with Me", већ и због претње судским случајем.

Рефрен његове песме имао је упадљиву сличност са песмом „I Won't Back Down" Тома Петија, која је, упркос томе што је објављена 1989. године, била један од најславнијих радова покојног америчког рокера.

Две стране су постигле вансудско поравнање и Пети је добио ауторство за „Stay With Me", заједно са коаутором своје „I Won't Back Down" колегом рокером Џефом Лином.

То поравнање практично је значило да ће оба музичара почети да добијају тантијеме од Смитове песме.

Смит је тврдио да никад није слушао „I Won't Back Down", али је признао „случајне сличности", према речима његовог портпарола.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Лана Дел Реј је упала у невоље са бендом Radiohead, који су је оптужили за плагирање песеме Creep

Лана Дел Реј и необична прича песме „Creep" групе Radiohead

„Creep", објављена 1992. године, вероватно је најславнија песма коју је написао британски рок бенд Radiohead.

Али она се појављује и у литератури музичких ауторских права за два различита случаја плагирања, у вези са друге две песме.

Америчка певачица Лана Дел Реј је 2018. године обелоданила на друштвеним мрежама да је тужи Radiohead због наводног плагирања песме „Creep" у њеној песми из 2017. године „Get Free".

Дел Реј је касније саопштила да је спор разрешен ван суда, мада се до данашњег дана ауторства над „Get Free" није променило.

Иста ствар не може да се каже за саму песму „Creep".

Наиме, још 1993. године, Radiohead су тужени због сличности између те песме и „The Air That I Breathe", песме из 1972. године која је постала хит за један други британски бенд, Тhe Hollies.

Али аутори песме „The Air That I Breathe" Алберт Хемонд и Мајк Хејзелвуд, у међувремену су забележени и као коаутори песме „Creep".

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, И Џон Ленон (лево) и Џорџ Харисон су тужени за плагијат

Два Битлса у небраном грожђу

Битлсе је 1969. успешно тужио амерички издавач песама Морис Леви због наводног коришћења елемената релативно опскурне песме Чака Берија у њиховом хиту „Come Together".

Тврдња о кршењу ауторског права односила се на коришћење израза „Here comes old flattop", претходно присутне у Беријевој песми из 1956. „You Can't Catch Me".

Иако је ауторство над „Come Together" приписано Ленону и Полу Макартнију, само је први морао да сведочи на суду.

И његов бивши колега из бенда Џорџ Харисон такође се нашао у невољи за свој највећи соло хит „My Sweet Lord" (1970): наиме, амерички суд је донео одлуку да је 1976. Харисон „подсвесно" плагирао „He's So Fine", хит из 1963. девојачке групе The Chiffons.

Погледајте видео: Битлси - Нови документарац и поглед на легендарну британску групу

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Можда ћете и ви, као и редитељ Питер Џексон, имати другачију слику о Битлсима када погледате нови документарац.

Не толико „нејасне границе"

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Робин Тик изазвао је контроверзе са песмом Blurred Lines

Песма „Blurred Lines" Робина Тика и Фарела Вилијамса, објављена 2012. године, била је једна од најемитованијих песама прошле деценије, упркос контроверзи коју је изазвала текстом и видео спотом.

Али „Blurred Lines" је постала и предмет правног спора кад је породица покојног америчког соул музичара Марвина Геја тврдила да су Тик и Вилијамс ископирали Гејев хит из 1977. године „Got to Give It Up".

Порота је касније наложила обојици да плате више од 5 милиона долара Гејевој задужбини.

Ванила Ајса охладила група Queen

Потпис испод фотографије, Група Queen и Дејви Доуви успешно су тужили репера Ванила Ајса за песму Ice Ice Baby

Британски рок гиганти Queen и Дејвид Боуви успешно су тужили америчког репера Роберта Ван Винкла, познатог као Ванила Ајс, у легендарном случају поводом песме „Ice Ice Baby".

Објављена 1990. године, нумера је садржала семпл бас линије из песме „Under Pressure", огромног хита који су Queen и Боуви објавили 10 година раније.

Стране су дошле до вансудског поравнања, а Queen и Боуви су добили ненаведену суму и наведено коауторство.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Тужба у вези са хитом бенда Led Zeppelin "Stairway to Heaven" је одбачена на америчком суду

Led Zeppelin избегли дељење успеха „Stairway to Heaven"

Пауер балада „Stairway to Heaven" групе Led Zeppelin из 1971, једна је од најславнијих песама у историји популарне музике.

Али она је постала и предмет дугог правног спора 2016 након што је британски бенд 2014. оптужен да је „позајмио" славни уводни риф песме од инструментала из 1968. америчког бенда Спирит.

Тврдњу је амерички суд одбацио 2020, уштедевши задужбини Цепелина плаћање позамашне своте за тантијеме.

Четврти албум бенда, на ком се налази „Stairway to Heaven", продао се у више од 37 милиона примерака широм света.

Међутим, то није био први пут да су Цепелини тужени.

Бенд је пре тога морао да дође до вансудског поравнања због кршења ауторских права у великом броју случајева, после тврдњи да је покрао текстове и музичке деонице старих блуз песама.

Погледајте видео: Битбоксом до бољег менталног здравља

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Шломо је битбоксер који је каријеру напустио на врхунцу славе због потешкоћа са менталним здрављем - сада своја искуства преноси деци како би им помогао да се изборе са сличним проблемима.