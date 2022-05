Музика и група Аба: Морате да видите виртуелни концерт групе да бисте поверовали

Четово чланова групе Аба (ABBA) први пут су се појавили заједно у јавности после 14 година на премијери новог концерта - ABBA Voyage - у Лондону.

Агнета, Фрида, Бени и Бјорн поново су се окупили за премијерно извођење концерта током ког се појављује дигитална верзија бенда.

Фрида је гледала концерт са широким осмехом на лицу, док је Бени устао и тапшао уз песму „Dancing Queen".

На крају су изашли да се поклоне, изазвавши заглушујући аплауз публике.

„Аба нас никад није напустила, у мом срцу", изјавила је за ББЦ певачица Агнета Фалтског на црвеном тепиху.

„Није била тако тешка одлука поново се окупити зато што је музика део нас."

„Сањала сам о овоме годинама", додала је Ани-Фрид Лингстад.

„Ми волимо нашу музику, ми волимо да певамо."

Премијери су присуствовале бројне звезде, међу њима Кајли Миног, Софи Елис-Бекстор, Џарвис Кокер и Кира Најтли.

Шведски краљ Карл XVI Густав и његова жена Силвија такође су се нашли у публици - што значи да је била присутна и Плесна краљица из стварног живота.

Аутор фотографије, PA Media Потпис испод фотографије, Међу звездама које су дошле да гледају револуционарни виртуелни концерт била је и Кајли Миног

Аутор фотографије, EPA Потпис испод фотографије, Шведски краљ Карл Густав и краљица Силвија такође су били у публици

На концерту се радило од 2016. и он користи револуционарну нову технологију која реконструише призор групе Аба са њеног врхунца из седамдесетих, док изводи хитове као што су „SOS", „Voulez-Vous" и „Lay All Your Love On me".

Да би створио овај спектакл, бенд је пет недеља наступао у „моушн кепчер" оделима, са 160 камера које су снимале покрете њихових тела и изразе лица.

То су постале референтне тачке за стотине аниматора и стручњака за визуелне ефекте који су створили аватаре бенда из времена њиховог врхунца.

Од милоште звани „Аба-тари", ликови нису 3Д холограми - што се свако ко је учествовао у продукцији посебно труди да истакне.

„Мислим да ниједан концерт са холограмима није био успешан", продуцент Бејли Волш рекао је за часопис Дејзд прошле године.

„После пет минута, мислим да они више нису много интересантни."

Уместо тога, ликови се појављују на огромним екранима од 65 милиона пиксела, са светлима и другим ефектима који руше границе између дигиталних елемената и „стварног света" у арени.

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Абатари изводе нумеру

„Желимо да потакнемо емоције", рекла је за ББЦ продуценткиња Свана Гисла.

„Зато ако одете са концерта осећајући се као да сте присуствовали визуелном спектаклу, ми смо оманули.

„Али ако изађете са концерта и смејали сте се, плакали и једва чекате да се поново вратите, то је оно што смо желели."

Невероватно, али они су у томе успели.

Слике су можда 2Д, али импресивни светлосни ефекти и позадинске пројекције дочаравају кључну дубину поља - стварајући илузију да је бенд заиста у простору са вама.

Био сам скептичан према технологији пред сам концерт, али ефекат је збуњујуће реалистичан.

Морате да видите да бисте поверовали.

Кад концерт почне, квартет „израња" из бине на покретној платформи, а потом започиње сабласну електронску психодраму „The Visitors" - насловну песму њиховог претпоследњег албума из 1981.

Фото-реалистична Агнета и Фрида личе на паунове у црвеним и плавим једноделним костимима са крилима док се врте по бини, а Бени и Бјорн их прате на клавиру и гитари.

Иако су чланови бенда били у седамдесетим гоидинама док се снимао материјал за „моушн кепчер", резидентни кореограф Краљевског балета Вејн Мекгрегор помогао им је да реконструишу покрете млађих верзија себе.

Агнетини и Фридини једноставни плесни покрети, који би најдобронамерније могли да се опишу као „екстравагантно ходање", истовремено су моментално препознатљиви и болно носталгични.

Аутор фотографије, ABBA Voyage Потпис испод фотографије, Бенд се појавио као виртуелни „Абба-тари" дочаравајући како су изгледали на врхунцу

Иако је виртуелна Аба ограничена на средину бине, спектакуларни светлосни ефекти од пода до плафона читавој ствари дају пропулзивну динамику.

Бенд изводи „Chiquitita" на позадини од помрачења Сунца, а окружују га пулсирајући ласерски зраци током „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".

Док год не гледате у велике екране, где аватари попримају нежељени ефекат „долине језе", осећаћете се као да су вас пребацили кроз време на последњи британски концерт бенда, у лондонској Вембли арени пре 42 године.

Још једном баците поглед и све ћете заборавити, да се тако изразим.

Продукција мудро не покушава да сакрије своје дигиталне трикове, док Бенијев аватар говори:

„Бити или не бити, више није питање", током раног интерлудија.

„Ово сам прави ја", додаје он, уз смех из публике. „Само изгледам веома добро за своје године."

Музика је појачана савршено увежбаним десеточланим живим бендом.

Он протрчава кроз еклектични сет песама групе Аба који миксује класике као што су „Mamma Miа" и „Thank You For The Music" са неочекиваним дип-катовима као што су „Eagle" и нежна „When All Is Said And Done".

Две нове песме, које су објавили прошле године, „Don't Shut Me Down" и „I Still Have Faith In You", беспрекорно се уклапају у сет листу; док снимци бенда како осваја Песму Евровизије 1974. изазивају гласно „aaaaхх" из публике током извођења песме „Waterloo".

Али има и неких изненађујућих рупа, са „The Name Of The Game", „Super Trouper" и „Money Money Money" међу песмама препуштеним сметлишту историје.

Врло је вероватно, међутим, да је Аба снимила више песама него што тренутно има на репертоару, како би охрабрила поновне посете.

Аутор фотографије, EPA Потпис испод фотографије, Зара Ларсон

Али шта год да се даље буде дешавало, публика пуна славних личности током премијере и тврдокорни обожаваоци била је одушевљена.

„То је било потпуно невероватно", рекла је за ББЦ после концерта поп звезда Зара Ларсон.

„Плакала сам четири пута. Нисам знала да ћу се тако осећати."

„Осећала сам се као да их гледам на њиховом врхунцу и то је било веома емотивно."

„Било је ванземаљски, изузетно, демонстрација величанствености", сложио се кореограф Лес Чајлд.

„Обавили су фантастичан посао."

„Осећала сам се као да сам провела вече са групом АББА", додала је Хана Росман, која је на концерт допутовала из Берлина.

„А апсолутни врхунац вечери био је кад су изашли на сцену на крају."

Квартет није ништа рекао током кратког појављивања на сцени - али у том тренутку је концерт већ рекао све што су имали да кажу.

Концерти у арени изграђеној специјално за ову прилику у источном Лондону тренутно се планирају да трају све до децембра 2022.

Потом, у правом шведском стилу, арена може да се растави и понесе на пут.

То је савршено решење за бенд који се зарекао да више никад неће ићи на турнеје после распада 1982. године - чак одбивши понуду од милијарду долара за извођење 100 концерата на уласку у нови миленијум.

Али нова технологија, коју је први пут патентирала компанија за специјалне ефекте Ратова звезда Индастријал лајт енд меџик, довела их је у искушење да се врате наступима уживо.

„Могућност да будете на бини и наступите сат или два, док сте истовремено код куће и шетате пса или правите карбонару?

„Тако је све почело. То нас је заинтригирало", рекао је Бени Андерсон за ББЦ прошле године.

„И визија да се створи нешто спектакуларно што нико до сада није видео", додао је Бјорн Улвеус.

„Мислим да ће се након премијере овог нашег концерта наћи један или два музичара који ће желети да ураде исто, док су још живи."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Последњи концерт бенда у Лондону изведен је у Вембли арени 1979. године

Да ли, дакле, концерт може да се ископира у АББА Аренама изграђеним специјално у ову сврху широм света?

„Све зависи", каже Бени.

„Видећемо како ће проћи у Лондону. Да ли људе заиста занима да дођу да гледају ово?"

„Ако их занима, да, наставићемо. Ако не буду долазили, само ћемо угасити све."

На основу онога што је могло да се види ове вечери, представа ће се наставити.

Аутор фотографије, Baillie Walsh Потпис испод фотографије, Група је наступала у „моушн кепчер" оделима да би створили дигиталне аватаре

Сет листа

The Visitors

Hole In Your Soul

SOS

Knowing Me, Knowing You

Chiquitita

Fernando

Mamma Mia

Does Your Mother Know?

Eagle

Lay All Your Love On Me

Summer Night City

Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Voulez-Vous

When All Is Said And Done

Don't Shut Me Down

I Still Have Faith In You

Waterloo

Dancing Queen

Thank You For The Music

The Winner Takes It All