Музика, Битлси: Дејв Грол и Брус Спрингстин свирали са Полом Макартнијем на једном од најпосећенијих наступа на Гластонберију

Марк Севиџ

ББЦ музика

Пре 10 минута

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Пол Макартни и Дејв Грол

Звучи као сан музичких фанова - Пол Макартни, Брус Спрингстин и Дејв Грол на сцени.

Грол се придружио некадашњем члану Битлса Макартнију на бини фестивала Гластонбери, у првом јавном наступу од смрти Тејлора Хокинса, бубњара Фу Фајтерса.

Чим је искорачио на бину Пирамида, публика га је дочекала огромним аплаузом. У дуету су одсвирали храпавију, гаражну рок верзију песме Битлса I Saw Her Standing There.

„Овај момак је долетео специјално због овога. Волимо те", рекао је Макартни.

„Кунем се, ни за шта на свету не бих пропустио да овде будем с тобом", одговорио је Грол.

И није остало на једном изненађењу, Макартни је затим извео Бруса Спрингстина да одсвира песме Glory Days и I Wanna Be Your Man.

Спрингстин, рокер из Њу Џерсија, честитао је Макартнију 80. рођендан, који је био прошле седмице, пожелевши му „још 80 величанствених година".

Претходно су обожаваоци спонтано отпевали рођенданску песму бившем члану групе Битлси.

Прекинуо их је на почетку, питањем: „Мени?".

Главни наступ био је један од најишчекиванијих на Гластонберију протеклих година, а неки од непоколебљивих обожавалаца заузели су место у првом реду више од 12 сати пре него што је звезда требало да изађе на бину.

На почетку концерта,око пола десет увече, у публици је било толико људи да је масу било немогуће сагледати.

То би могао да буде најпосећенији концерт од рекордног наступа певачице Доли Партон на овом фестивалу 2014. године.

Публика је заузврат награђена маратонским наступом у трајању од два сата и 50 минута током којих је свирао хитове из читаве каријере дуге шест деценија.

Почео је класиком Битлса Can't Buy Me Love (снимљене пре 58 година) и наставио са хитом Вингса Junior's Farm - шаљиви сигнал породици Ивис, која сваке године угошћује Гластонбери на њиховој фарми у Сомерсету.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Брус Спрингстин као специјални гост

„Човече, тако је добро бити овде. Требало је да ово радимо пре три године", рекао је Макартни, мислећи на наступ који је отказао 2020. због пандемије.

„Али ево нас. Имамо неке старе песме за вас, имамо неку нову песму и имамо неке између... и осећам да ћемо се одлично провести".

На списку су се нашли неки од највећих рок хитова попут Love Me Do и Lady Madonna; класика његове групе Вингс попут Band On The Run; и новије песме са соло албума као што је Come On To Me.

Макартни је баладу My Valentine, у Синатрином стилу, посветио супрузи Ненси Шевел, а нумеру Something одсвирао је на укулелеу, инструменту који је добио од текстописца Џорџа Харисона.

Посетиоце је разнежио дует са Џоном Леноном, чији је вокал за песму I've Got A Feeling извучен са снимка концерта Битлса с крова 1969. године.

„Ово ми много значи", рекао је Макартни.

„Знам да је виртуелно, али ето ја поново певам са Џоном, поново смо заједно".

Аутор фотографије, PA Media Потпис испод фотографије, Макартни није престајао да свира до 20 минута после поноћи

Укупно је одсвирао 36 песама, њихова дубока повезаност резултирала је неким задивљујућим тренуцима када му се и публика прикључила у рефренима, посебно "на, на, на, на нааа.... Хеј Џуд" која је одјекивала пољем четири минута и 40 секунди.

Друге песме биле су за његову душу, попут I like In Spite Of All The Danger Кверимена, бенда у ком је свирао пре Битлса са Леноном и Харисоном, заједно са Џоном Лоуом и Колином Хантоном.

Звезда је рекла да ће неке мање познате песме можда одбити фанове.

„Знамо које песме волите, јер кад свирамо песме Битлса простор се засија као галаксија од телефона. А кад свирамо нешто новије, изгледа као црна рупа, али нема везе, свеједно ћемо их свирати", рекао је.

Последњих пола сата било је довољно светла са екрана телефона да се могло видети из свемира.

Посебно док су свирали Get Back, I Saw Her Standing There, Band On The Run, Hey Jude, Helter Skelter и Live And Let Die, уз коју је било и много ватромета).

Грол и Спрингстин придружили су му се за последњу песму и заједно су на гитарама одсвирали The End, претпоследњу песму на албуму Битлса Еби Роуд, пре него што је Макартни отишао уз громогласни аплауз и овације публике.

За било кога другог, то би био наступ који је обележио читаву каријеру, али када сте одговорни за обликовање читавог звука, стила, и праваца рок музике, пречка је подигнута мало више.

Ипак, и даље је у његових 10 најбољих.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Публика отпевала рођенданску песму 80-годишњем слављенику Макартнију

У суботу су на фестивалу Гластонбери наступали и Ноел Галагер, Гетс, Јангблад и америчка реперка Меган д Стелион.

Фестивал се завршава у недељу увече, наступима Пет Шоп Бојса, Лорди, Елбоу и репера Кендрика Ламара.

Песме које је извео Пол Макартни на наступу на Гластонберију

Can't Buy Me Love

Junior's Farm

Letting Go

Got To Get You Into My Life

Come On To Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let 'Em In

My Valentine

1985

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen A Face

In Spite Of All The Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

New

Lady Madonna

Fuh You

Being For The Benefit Of Mr Kite

Something

Ob La Di, Ob La Da

She Came In Through T he Bathroom Window

Get Back

I Saw Her Standing There

Band On The Run

Glory Days

I Wanna Be Your Man

Let It Be

Live And Let Die

Hey Jude

I've Got A Feeling

Helter Skelter

Golden Slumbers

The End