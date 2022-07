Русија и Украјина: Од „где сте били пре осам година” до „није све тако једноставно” - како Руси правдају рат, анализа руске антрополошкиње

Пре 12 минута

ББЦ : Ова врста аргументације се често назива „вотабаутизам" (од енглеског what abou t, , „штаувезисаизам", реторичко средство које има за циљ да скрене пажњу са непријатног питања критиковањем противника).

АА: Следећи блок је „My country, right or wrong". (То је моја земља, било да је у праву или не). „Оправдавам Русију, шта год да она уради."