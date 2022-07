Шри Ланка: Хиљаде људи упало у резиденцију председника, премијер пристао да поднесе оставку

Аутор фотографије, EPA Потпис испод фотографије, Хиљаде људи из целе земље допутовало је на протест у Коломбо, главни град Шри Ланке

Премијер Шри Ланке Ранил Викремесинге пристао је да поднесе оставку пошто је хиљаде демонстраната упало у резиденцију председника Готабаје Раџапакса, захтевајући да председник оде са власти.

На снимцима са друштвених мрежа, виде се демонстранти како пливају у базену председничке резиденције и праве селфије, седећи на креветима.

Становници из свих крајева земље, бесни због вишемесечне финансијске кризе, изашли су на улице главног града, Коломба, а полиција није успела да их заустави у намери да уђу у резиденцију председника.

Верује се да председник није био у резиденцији, а безбедносне снаге су касније известиле да је Раџапакса на безбедном, али локација остаје тајна.

Шри Ланку месецима потресају протести због најтеже економске кризе у историји.

Земља је остала без основних ствари, попут горива, хране и лекова.

Многи становници криве породицу Раџапакса, која ј годинама на власти, за стање у земљи.

Шта се дешава у Коломбу?

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Званичници су покушали да зауставе демонстранте полицијским часом, али морали су да га укину

Хиљаде људи допутовало је суботу у Коломбо.

Преплавили су део града у коме се налазе владине зграде, узвикујући „Морамо кући!".

Пробили су неколико полицијских кордона да би дошли до куће председника Раџапакса.

Полиција је пуцала у ваздух и употребила сузавац да би растерала бесне демонстранте, али нису успели да их спрече да уђу у резиденцију.

„Председник је на безбедном. И даље је председник и штити га војна јединица", рекао је неименовани високи званичник снага безбедности Агенцији АФП.

На сликама и снимцима са друштвених мрежа, виде се демонстранти како се купају у базену резиденције и праве селфије унутар куће.

Најмање 33 људи је повређено и збринуто у болници у Коломбу, рекао је портпарол Националне болнице за ББЦ.

Влада је пробала да спречи протесте, увођењем полицијског часа у петак вече.

Међутим, то није одвратило љуте становнике Шри Ланке да изађу на улице.

Протести у Шри Ланки трају већ месецима:

Премијер пристао да поднесе оставку

Премијер Шри Ланке Ранил Викремесинге обавестио је вође партија да ће пристаје да поднесе оставку како би се направила влада јединства, саопштило је из његовог кабинета.

Пристао је на план опозиције како би осигурао безбедност грађана, јавља Ранга Сирилал, репортерка редакције ББЦ на синхалишком језику.

Многи сматрају да је то једина могућност коју премијер има.

Према наводима из његовог кабине, гориво би требало да буде доступно широм земље следеће недеље.

Без и очај расте месецима због недостатка горива, хране и лекова.

Викремесинге је постао премијер у мају 2022, а многи су се противили и чудили његовом именовању.

Сматра се блиским породици председника Раџапакса, која је годинама на власти.

Упад и у резиденцију премијера

Демонстранти су упали и у резиденцију премијера, пошто је он саопштио да пристаје да поднесе оставку.

Људи који су унутар резиденције, на друштвеним мрежама деле селфије.

Sri Lanka: The basics

Sri Lanka is an island nation off southern India : It won independence from British rule in 1948. Three ethnic groups - Sinhalese, Tamil and Muslim - make up 99% of the country's 22 million population.

: It won independence from British rule in 1948. Three ethnic groups - Sinhalese, Tamil and Muslim - make up 99% of the country's 22 million population. One family of brothers has dominated for years : Mahinda Rajapaksa became a hero among the majority Sinhalese in 2009 when his government defeated Tamil separatist rebels after years of bitter and bloody civil war. His brother Gotabaya, who was defence secretary at the time, is now president.

: Mahinda Rajapaksa became a hero among the majority Sinhalese in 2009 when his government defeated Tamil separatist rebels after years of bitter and bloody civil war. His brother Gotabaya, who was defence secretary at the time, is now president. Now an economic crisis has led to fury on the streets: Soaring inflation has meant some foods, medication and fuel are in short supply, there are rolling blackouts and ordinary people have taken to the streets in anger with many blaming the Rajapaksa family and their government for the situation.

Last week, the authorities suspended sales of petrol and diesel for non-essential vehicles in an attempt to preserve the country's dwindling fuel stocks.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Protesters blame Gotabaya (right) and Mahinda Rajapaksa for the current crisis

The government has been trying to secure fuel on credit from countries including Russia - so far with no success.

It has requested emergency financial help and it blames the Covid-19 pandemic, which all but killed off Sri Lanka's tourist trade - one of its biggest foreign currency earners - for the crisis.

But many experts say economic mismanagement is to blame.

Demonstrations have been taking place since March demanding that President Rajapaksa quit.