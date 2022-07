Филм и Америка: „Умри мушки" - акција која је редефинисала жанр и лансирала Бруса Вилиса у Холивуд

Пре 55 минута

Шта је Умри мушки?

Синатра као Џон Меклејн, замало…

Филм Детектив ( The Detective ), заснован на истоименом роману Родерика Торпа, са Френком Синатром у главној улози, изашао је 1968. године.

„Међутим, мој отац није био заинтересован да напише исту причу, више је желео да направи акциони филм", изјавио је ауторов син Стивен Торп у епизоди посвећеној филму Умри мушки Нетфликсовог документарног серијала The Movies That Made us.