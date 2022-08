Филм и Холивуд: Преминула глумица Ен Хеч, али је на апаратима за одржавање како би донирали њене органе

Играла је Ејми Барнс, геолошкињу и сеизмолошкињу у филму Вулкан, заједно са Томијем Ли Џонсом, док је у култном филму I Know What You Did Last Summer (Знам шта си радио прошлог лета) глумила Мелису „Миси" Иган.