Музика и мода: Мадона, та материјална девојка

У међувремену је нашироко истражила обе улоге кроз одећу коју је носила - Мерилин Монро и католичка иконографија биле су кључна инспирација за ширење каталога њеног изгледа, од гламура педесетих ( Material Girl ) до грешнице која се покајала ( Like a Prayer ) и духовног ентитета ( Ray of Light ).

Најпрепознатљивији имиџ њене каријере вероватно остаје венчаница коју је носила на омоту другог албума, Like a Virgin , са белим корсетом, дугим чипканим рукавицама и накитом у виду распећа и Boy Toy каиша.

Провокаторка

Готје је стајао и иза кимона инспирисаног Мемоарима једне гејше који се појављују у споту за Nothing Really Matters и на турнеји Drowned World, а певачица га је носила и на додели награде Греми 1999. године, где је Ray of Light освојио четири награде.