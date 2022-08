Преминуо чувени немачки редитељ Волфганг Петерсен, аутор филмова Подморница и Троја

Пре 43 минута

Немачки редитељ Волфганг Петерсен, аутор филмова Подморница ( Das Boot ), Председнички авион ( Air Force One ) и Смртоносни вирус ( Outbreak ) , преминуо је у 81. години.

„'На линији ватре' (In theLine of Fire) је вечно ремек-дело (погледајте га поново).