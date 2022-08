Напад на Салмана Руждија: Ооптужени тврди да је прочитао сам пар страница романа Сатански стихови

Пре 35 минута

На степеницама њујоршке јавне библиотеке у петак ће бити организован догађај Stand With Salman: Defend the Freedom to Write (Ја сам уз Салмана: Одбрана слободе писања) на којем ће многи књижевници читати Руждијева дела и на тај начин му исказати подршку.