Телевизија и серије: Да ли је у првој епизоди Кућа змаја требало да стоји упозорење гледаоцима

Пре 22 минута

Аутори Куће змаја (House of the Dragon), преднаставка мегапопуларне серије Игра престола (Game of Thrones), добили су много критика због изостанка упозорења гледаоцима током сцене порођаја краљице у првој епизоди.