Кореоманија: Људи који су „плесали до смрти“

Пре 1 сата

Модерна кореоманија

Занос и гнев

„Али ја чујем музику, осећам ритам/ У тренутку у коме плешем, слободна сам," ("But I hear the music, I feel the beat/ And for a moment, when I'm dancing, I am free") пева Флоренс Велч у песми Free, њен глас на тренутак постаје рањив, пре него што поново испусти крик.