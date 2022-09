Телевизија и Еми награде 2022: Звезда серије „Игра лигње“ - први награђени глумац из Азије

Певачица Лизо освојила је свој први Еми у категорији најбоље ријалити такмичење за Watch Out For The Big Grrrls , категорију којом је до недавно доминирао шоу RuPaul's Drag Race .

Watch Out For The Big Grrrls је ријалити у којем се такмиче плесачи са вишком килограма, а победник ће се придружити певачици About Damn Time на турнеји.