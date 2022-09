Краљица Елизабета Друга: Како је меда Педингтон неочекиванo постао краљевска маскота

Пре 35 минута

Уметничке илустрације Педингтона такође су постале део посвета, док је ББЦ одлучио да емитује филм Педингтон у суботу уместо уводне епизоде Strictly Come Dancin g , чији је наставак планиран да буде приказан после преноса сахране у понедељак.

Скеч се завршава тако што се њих двоје куцну шољама чаја у ритму славне „We Will Rock You" групе Квин, таман у тренутку кад бенд отвара концерт испред Бакингемске палате.