Краљица Елизабета Друга: Контроверзни позив саудијском принцу на сахрану британског монарха

Пре 33 минута

Кампања против трговине оружјем (Campaign Against the Arms Trade), организација са седиштем у Великој Британији, оптужила је Саудијску Арабију и друге заливске монархије да користе краљичину смрт да се „оперу" због негативних извештаја о стању људских права.